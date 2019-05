Xavi start zijn trainersloopbaan bij Al Sadd, de club uit Qatar waarbij de 39-jarige Spanjaard eerder deze maand zijn spelerscarrière beëindigde.

Al Sadd meldt dinsdag dat Xavi een contract voor twee jaar heeft getekend als hoofdtrainer van de kampioen van Qatar. "Ik wil hier ervaring opdoen als trainer en dan terugkeren naar Europa", zei Xavi. "Hopelijk word ik ooit trainer van FC Barcelona, maar nu nog niet."

De voormalige middenvelder is de opvolger van de ervaren Portugees Jesualdo Ferreira, die een aflopend contract had na ruim 3,5 jaar op de bank bij club uit Doha.

Xavi kondigde vier weken geleden al aan dat hij de ambitie had om trainer te worden. "Mijn filosofie als trainer weerspiegelt de stijl die we in de loop der jaren hebben ontwikkeld met de invloed van Johan Cruijff en La Masía (de jeugdopleiding van Barcelona, red.)", zei hij toen.

De 133-voudig Spaans international speelde sinds de zomer van 2015 voor Al Sadd. Tot die tijd kwam de middenvelder alleen uit voor FC Barcelona. Hij debuteerde er in 1998 onder de toenmalige trainer Louis van Gaal in het eerste elftal.

Al Sadd is met veertien titels de recordkampioen van Qatar. In het verleden waren onder anderen René Meulensteen (2000-2001) en Co Adriaanse (2007-2008) trainer bij de club.