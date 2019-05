Union Berlin-voorzitter Dirk Zingler was maandagavond zo gespannen in de slotfase van de beslissende play-offwedstrijd tegen VfB Stuttgart (0-0), dat hij het moment van de historische promotie van zijn club niet op de tribune vierde.

"Samen met mijn vrouw ben ik naar de wc's gegaan", zei een dolblije Zingler na het duel tegen Eurosport. "Zij was in het damestoilet en ik in het herentoilet. Na het laatste fluitsignaal hebben elkaar voor de wc's getroffen en zijn we elkaar in de armen gevlogen."

Cultclub Union Berlin had aan het gelijkspel in Oost-Berlijn genoeg om voor het eerst in de geschiedenis naar het hoogste niveau te promoveren. De heenwedstrijd bij VfB Stuttgart, dat in de Bundesliga als zestiende werd, eindigde namelijk in 2-2.

'Die Eisernen' speelden in het seizoen 2005/2006 nog op het vierde niveau. Sindsdien is de club, die al sinds 2004 geleid wordt door Zingler, langzaam gestegen naar de top van de Tweede Bundesliga, met een derde plek en nu promotie als voorlopig hoogtepunt.

"Ik heb veertig jaar op deze dag gewacht", jubelde Zingler. "Maar nu het zover is, voelt het bijna komisch aan. Het is surrealistisch, ik kan het nog niet echt geloven."

Bij de fans van Union Berlin zorgde de promotie voor een enorme vreugde-uitbarsting. Het veld werd direct na het laatste fluitsignaal bestormd door de aanhang. Woensdag volgt een uitgebreide huldiging in de stad, die wordt afgesloten in het Stadion An der Alten Försterei.

De dolle vreugde bij de fans van Union Berlin. (Foto: Pro Shots)