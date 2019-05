Clubicoon Gennaro Gattuso stopt per direct als trainer van AC Milan. De voormalige middenvelder heeft besloten op te stappen, nadat hij er niet in slaagde de 'Rossoneri' aan een ticket voor de Champions League te helpen.

"Het waren achttien onvergetelijke maanden, maar dit is de juiste keuze", zegt Gattuso, die nog tot medio 2021 onder contract stond bij Milan, dinsdag in Italiaanse media. "Ik geef een tweejarig contract op, omdat mijn historische band met deze club nooit beïnvloed kan worden door geld."

De 41-jarige Gattuso werd eind 2017 aangesteld als trainer van Milan, waar hij tussen 1999 en 2012 al als speler onder contract stond. In die periode van dertien jaar verwierf de Italiaan een legendarische status door onder meer de wereldbeker voor clubs en twee keer de Champions League te winnen met Milan.

Gattuso kreeg dit seizoen als trainer de opdracht om de vervallen topclub voor het eerst in jaren weer naar de Champions League te loodsen, maar die missie mislukte. Milan eindigde het seizoen nipt op de vijfde plek, terwijl alleen de beste vier ploegen in de Serie A zich voor het miljoenenbal plaatsen.

Gattuso begon in november 2017 als trainer van AC Milan. (Foto: Pro Shots)

'Dit is een pijnlijke, maar doordachte keuze'

Daardoor is de achttienvoudig kampioen van Italië volgend seizoen veroordeeld tot de Europa League. Milan kwam dit seizoen ook al uit in het op een na belangrijkste Europese clubtoernooi, maar dat avontuur hield al in de groepsfase op. Het seizoen daarvoor reikte de club nog tot de achtste finales in de Europa League.

"Deze beslissing was niet eenvoudig, maar ik kon niet anders", verklaart Gattuso. "Er is geen duidelijk moment geweest waarop ik dit heb besloten; het is een optelsom van de laatste achttien maanden als trainer van een club die voor mij specialer is dan welke club dan ook. Het is een pijnlijke, maar doordachte keuze."

Gattuso begon zijn trainerscarrière in 2013 bij het Zwitserse FC Sion, waar hij ook zijn spelersloopbaan afsloot. De 73-voudig international stond daarna ook nog voor de groep bij Palermo, OFI Kreta, Pisa en het beloftenelftal van AC Milan.