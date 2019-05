Deze Europa League-editie kent met Arsenal en Chelsea twee zeldzaam aansprekende finalisten, maar in aanloop naar de krachtmeting tussen de Premier League-clubs gaat het vooral over speelstad Bakoe. Een vooruitblik op de strijd tussen twee Londense ploegen, die tot grote onvrede aan de kust in het verre Azerbeidzjan wordt beslecht.

Het Emirates Stadium (Arsenal) en Stamford Bridge (Chelsea) liggen slechts iets meer dan 10 kilometer uit elkaar. Zelden kwam het voor dat twee Europa League-finalisten praktisch buren genoemd kunnen worden, maar toch moeten de fans een afstand van ruim 4.000 kilometer overbruggen om hun favoriete club in actie te zien.

De UEFA maakte zich niet bepaald populair door Bakoe uit te kiezen als speelstad voor de Europa League-finale en dat is er de laatste weken niet beter op geworden. Niet alleen is de Azerbeidzjaanse hoofdstad slecht bereikbaar en is een vliegticket zeer prijzig, veel supporters kunnen de finale helemaal niet bijwonen.

Zowel Arsenal als Chelsea ontving van de UEFA slechts 6.000 kaartjes, terwijl het Olympisch Stadion in Bakoe een capaciteit van bijna 70.000 zitplaatsen heeft. De stoeltjes worden daardoor amper bezet door fanatieke fans, maar voornamelijk door sponsoren.

De kans bestaat zelfs dat de spelers van Arsenal en Chelsea in een slecht gevuld stadion spelen. The Times zocht uit dat er bij de twee clubs amper vraag is naar kaartjes, omdat de reis voor veel supporters simpelweg te duur of te lastig (er wordt amper op Bakoe gevlogen) is.

Chelsea en Arsenal kritisch op UEFA

Om de supporters die wél een kaartje hebben tegemoet te komen, bedachten de lokale autoriteiten in Azerbeidzjan een curieus plan om via een omweg in het lastig te bereiken Bakoe te komen. Fans zouden dan op het Georgische Tbilisi moeten vliegen, waarna hen een reis van 580 kilometer naar Bakoe wacht.

Chelsea reageerde verbolgen en liet weten dat geen goed alternatief te vinden. De club volgde zo het voorbeeld van medefinalist Arsenal, dat eveneens opkwam voor de supporters en de keuze voor Bakoe zelfs stevig bekritiseerde.

"We zijn heel benieuwd naar de criteria die de UEFA hanteert bij het kiezen van speelsteden voor finales en of de Europese voetbalbond daarbij rekening houdt met de supporters. Want dit is onacceptabel en niet voor herhaling vatbaar", zo schreef Arsenal onlangs in een verklaring op de website.

Het veld is in goede conditie in Bakoe. (Foto: ANP)

Arsenal zonder Mkhitaryan door politieke onrust

Niet alleen onder de fans heerst onvrede, ook het politieke aspect werpt een flinke schaduw over de eindstrijd.

Er wordt al jaren kritisch naar de mensenrechtensituatie in Azerbeidzjan gekeken en een politiek conflict van het land met Armenië leidt er zelfs toe dat Arsenal woensdag zonder Henrikh Mkhitaryan aan de finale begint.

'The Gunners' maken zich zorgen over de veiligheid van de Armeense middenvelder - die in het verleden vaker wedstrijden in Bakoe uit veiligheidsoverwegingen liet schieten - en besloten Mkhitaryan niet mee te nemen.

Het Olympisch Stadion in Bakoe. (Foto: Pro Shots)

Arsenal kan eindelijk weer CL-ticket pakken

Hoewel de focus de laatste weken vooral op het organisatorische vlak ligt, staat er woensdagavond in Bakoe sportief aardig wat op het spel. Arsenal eindigde het Premier League-seizoen als vijfde en plaatste zich niet voor de Champions League, maar de Europa League biedt een vangnet voor de ploeg van manager Unai Emery.

Als Arsenal de finale wint, dan komt de club volgend seizoen net als Manchester City, Liverpool, Chelsea en Tottenham Hotspur uit in de groepsfase van het miljoenenbal. Het zou een flinke opsteker zijn voor Arsenal, dat in het seizoen 2016/2017 voor het laatst een Champions League-wedstrijd speelde.

Chelsea jaagt ondertussen op de tweede Europa League-winst van dit decennium. De 'Blues' wonnen het op één na belangrijkste clubtoernooi in 2013 al door Benfica in Amsterdam met 2-1 te verslaan.

De finale van woensdag begint om 21.00 uur in Bakoe en staat onder leiding van de Italiaanse scheidsrechter Gianluca Rocchi.