Bondscoach Tite van het Braziliaanse elftal heeft Dani Alves aangewezen als nieuwe aanvoerder. De rechtsback volgt Neymar op, die vanaf eind vorig jaar als vaste captain fungeerde.

Het is niet duidelijk waarom Neymar zijn aanvoerdersband moet afstaan aan Alves. De sterspeler van Paris Saint-Germain kwam de laatste tijd wel negatief in het nieuws door diverse incidenten.

Zo beledigde Neymar een scheidsrechter in de achtste finales van de Champions League - hij liet zich na de uitschakeling van zijn ploeg op Instagram kritisch uit over arbiter Damir Skomina - en sloeg hij een fan na de verloren bekerfinale in Frankrijk.

De 36-jarige Alves is met 107 interlands de meest ervaren speler in de selectie van Brazilië. De vleugelverdediger en teamgenoot van Neymar bij PSG was onder het bewind van Tite al vier keer eerder de captain van het nationale elftal.

Alves droeg in maart 2018 voor het laatst de aanvoerdersband, maar hij moest het WK van 2018 in Rusland aan zich voorbij laten gaan door een kruisbandblessure. Sindsdien kwam hij niet meer in actie voor zijn land.

Neymar en Dani Alves zijn ploeggenoten bij PSG. (Foto: Pro Shots)

Brazilië bereidt zich voor op Copa América

'De Goddelijke Kanaries' zijn in voorbereiding op de Copa América, die over twee weken begint. Brazilië speelt in aanloop naar het toernooi in eigen land nog oefenduels met Qatar en Honduras.

David Neres zit ook in de Braziliaanse selectie. De 22-jarige aanvaller, die een sterk seizoen doormaakte bij Ajax, debuteerde in maart voor de Seleção en tekende in die vriendschappelijke wedstrijd tegen Tsjechië voor een assist.

Brazilië hoopt zich op de Copa América te revancheren voor het teleurstellend verlopen WK van vorig jaar. De ploeg van Tite werd gezien als titelfavoriet in Rusland, maar werd al in de kwartfinales uitgeschakeld door België.