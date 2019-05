Anwar El Ghazi vindt het geweldig dat hij maandag met een doelpunt heeft kunnen bijdragen aan de promotie van Aston Villa naar de Premier League. De ploeg uit Birmingham won 'de wedstrijd van 200 miljoen' met 2-1 van Derby County en keert voor het eerst sinds 2016 terug op het hoogste niveau.

"Het is hier een ongelooflijk gekkenhuis", zei El Ghazi enkele uren na de wedstrijd in gesprek met De Telegraaf. "Ze zeggen weleens dat op Wembley spelen fantastisch is en dat klopt echt. Het was met die bijna 90.000 fans magisch."

El Ghazi zette Aston Villa vlak voor rust op voorsprong tegen het Derby County van coach Frank Lampard. John McGinn maakte er na rust 2-0 van, waarna Derby County via Martyn Waghorn in de 83e minuut nog de vergeefse aansluitingstreffer maakte.

Voor de 24-jarige El Ghazi, die dit seizoen door Aston Villa wordt gehuurd van Lille, was diens treffer tegen Derby County pas zijn zesde doelpunt van het seizoen en zijn eerste sinds maart. De oud-Ajacied is dan ook blij dat hij op het juiste moment wist te pieken voor zijn tijdelijke werkgever.

"In de goede reeks die we aan het einde van de competitie neerzetten, haalde ik wel vaker een hoog niveau, maar was mijn rendement onvoldoende. Dan is het heerlijk als je op het allesbeslissende moment misschien wel je beste wedstrijd van het seizoen speelt. Dit is geweldig. Aston Villa hóórt in de Premier League en we hebben het gewoon geflikt."

El Ghazi viert zijn treffer vlak voor rust. (Foto: Pro Shots)

El Ghazi onderbreekt ramadan voor finale

El Ghazi vond het belang van de finale tegen Derby County zó groot, dat de aanvaller besloot de ramadan te onderbreken. In de halve finales van de play-offs tegen West Bromwich Albion hield hij zich gewoon aan de vastenmaand voor moslims, maar merkte de speler dat hij daardoor niet het uiterste uit zichzelf kon halen.

"Na die halvefinalewedstrijden dacht ik: ik moet me professioneel opstellen en niet gaan vasten tijdens de finale, want dan moet ik op mijn top zijn", vertelde El Ghazi in gesprek met het clubkanaal van Aston Villa. "Natuurlijk hoort het bij mijn geloof, maar soms moet je andere beslissingen nemen. Daar heb ik uitgebreid over gesproken met mijn familie en ik hoop dat God me zal vergeven."

Normaal gesproken keert El Ghazi nu weer terug naar Lille, waar hij nog tot medio 2021 onder contract staat. De tweevoudig Oranje-international weet echter dat Aston Villa met hem verder wil en hij staat zelf ook te springen om volgend seizoen voor de kersverse Premier League-club uit te komen.

"Ik heb hier erg genoten dit seizoen en nu moet ik met mijn zaakwaarnemer om de tafel. Deze club is fantastisch. Ze willen me kopen en ik wil hier graag blijven. Hopelijk komt dat allemaal goed."