VfB Stuttgart is er maandag niet in geslaagd zich te handhaven in de Eerste Bundesliga. De ploeg ging in de play-offs ten onder tegen Union Berlin, dat na het 0-0-gelijkspel voor het eerst in de historie mag uitkomen op het hoogste niveau.

Stuttgart moest na het 2-2-gelijkspel voor eigen publiek winnen in Oost-Berlijn om ook volgend jaar actief te mogen zijn in de Bundesliga. Beide clubs kwamen echter niet tot scoren.

'Die Schwaben' leken in de eerste helft op voorsprong te komen, toen Dennis Aogo de bal uit een vrije trap raak schoot. De arbitrage oordeelde echter dat Nicolás González daarbij hinderlijk buitenspel stond, waardoor het doelpunt werd geannuleerd.

Union had het duel na een uur in het slot moeten gooien. Suleiman Abdullahi dook twee keer op voor doelman Ron-Robert Zieler, maar de Nigeriaan raakte in drie minuten tijd twee keer de paal.

Stuttgart, met spelers als Mario Gómez, Benjamin Pavard en Holger Badstuber op het veld, gooide er nog een slotoffensief uit. Tot echt grote kansen kwam de formatie echter niet. De landskampioen van 2007 speelt daardoor voor het eerst sinds het seizoen 2016/2017 weer in de tweede Bundesliga.

Bij de fans van Union Berlin zorgde de promotie voor een enorme vreugde-uitbarsting. Het veld werd direct na het laatste fluitsignaal bestormd door de aanhang. Union is de 56e club in de historie die in de Bundesliga uit mag komen.

Direct na afloop barstte het feest los bij Union Berlin. (Foto: Pro Shots)