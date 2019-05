Just Spee wordt de nieuwe voorzitter van de KNVB. Hij volgt Michael van Praag op, die 16 december van dit jaar afzwaait omdat zijn maximale zittingstermijn er dan opzit.

De 54-jarige Spee kreeg tijdens een buitengewone bondsvergadering veel meer stemmen dan zijn enige overgebleven tegenkandidaat Pieter de Waard, directeur van Telstar.

Spee was door het bondsbestuur van de KNVB unaniem voorgedragen. Een speciale selectiecommissie vond hem de beste van zeventig sollicitanten. De Waard mocht deelnemen omdat minimaal tien clubs zijn voordracht steunden.

Bij de verkiezing tijdens de bondsvergadering brachten 59 mensen hun stem uit: 29 uit het betaalde voetbal en dertig uit het amateurvoetbal. Eén stem werd ongeldig verklaard. Spee kreeg 46 stemmen, De Waard 12.

Spee wil het strategisch plan van de KNVB uitvoeren. "Maar we moeten ook meegaan met de nieuwe wereld en nieuwe media", zei de bestuurder die zijn plannen uitvoerig wil ontvouwen als Van Praag vertrokken is. De Waard was niet verrast over de uitslag van de verkiezing. "Dit stond vanaf dag één vast. Ik heb mijn verhaal mogen doen en met Spee krijgt de KNVB een winnaar in huis."

Michael van Praag (links) maakt in december plaats voor Just Spee (rechts). (Foto: ANP)

'Spee heeft sporen verdiend'

Spee werkte als lid van de raad van commissarissen van de Eredivisie Media & Marketing jarenlang samen met de KNVB. Hij was ook bestuurder bij Endemol en Stage Entertainment, UNICEF Nederland en het Amsterdamse ziekenhuis OLVG.

De ervaren bestuurder werd door een speciaal ingestelde selectiecommissie gekozen. "Just Spee heeft zowel in het bedrijfsleven als in de voetbalwereld zijn sporen verdiend", schreef de selectiecommissie begin deze maand. "Geworteld in het (top)amateurvoetbal en bekend met het betaald voetbal, is hij een voetbalman die in persoon de verbinding tussen de top en de breedte is."

Van Praag is bezig aan zijn derde en laatste termijn als voorzitter van de Nederlandse voetbalbond. De 71-jarige Amsterdammer treedt aan het einde van dit jaar af. Zijn opvolger heeft nu de tijd om zich in te werken. Van Praag werd op 27 augustus 2008 aangesteld als voorzitter van de KNVB, als opvolger van de in april van dat jaar overleden Jeu Sprengers.