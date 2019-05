Shanice van de Sanden is maandag met vertrouwen begonnen aan de voorbereiding op het WK in Frankrijk. De buitenspeler van Olympique Lyon merkte op haar eerste dag dat de sfeer uitstekend is bij de Oranjevrouwen.

"Het is fijn om alle meiden weer te zien", zegt Van de Sanden, die samen met Lieke Martens als laatste aansloot bij het trainingskamp van Oranje op de KNVB-campus in Zeist. "Ik ben blij om terug te zijn, iedereen heeft een lach op het gezicht."

De afgelopen week genoot Van de Sanden nog van een vakantie, omdat ze met Lyon een lang seizoen kende door de Champions League-finale. In die eindstrijd in Boedapest was Lyon was vorige week zaterdag met 4-1 te sterk voor het Barcelona van Martens.

"Ik zag Lieke maandag voor het eerst sinds de finale. We hebben even geknuffeld en gezegd dat we het fijn vonden om weer bij elkaar in het team te zijn", vertelt Van de Sanden, die met twee assists een belangrijke rol vertolkte in Boedapest.

"Die wedstrijd heeft me veel zelfvertrouwen gegeven. Dat lekkere gevoel neem ik mee en dat wil ik laten zien op het veld."

Van de Sanden na winst in de Champions League-finale. (Foto: VI Images)

'Dit wordt het mooiste WK sinds jaren'

Van de Sanden beseft dat er veel verwacht wordt van haar en van Oranje, nadat twee jaar geleden verrassend de Europese titel werd veroverd in eigen land. Maar die druk doet haar goed.

"Ik ben nog steeds dezelfde 'Sjaan'. Hoe meer ogen er op mij gericht zijn, hoe meer energie ik krijg. En als we elkaar scherp houden en positief blijven, kunnen we elkaar naar een hoger niveau tillen. Ik hoop op een heel mooie zomer."

Toch wil Van de Sanden Oranje niet bestempelen als een van de topfavorieten. "Internationaal zijn alle speelsters zo hard gegroeid, er zijn heel veel landen die wereldkampioen kunnen worden. Ik denk daarom dat dit het mooiste WK is sinds jaren en we moeten daar in Nederland van genieten."

Van de Sanden maandag voorafgaand aan de training van Oranje. (Foto: VI-Images)

WK begint op 7 juni

Van de Sanden en Oranje trainen nog een week in Nederland en spelen zaterdag in het Philips Stadion de 'uitzwaaiwedstrijd' tegen Australië.

Het WK begint op 7 juni met de openingswedstrijd in het Parc des Princes in Parijs tussen Frankrijk en Zuid-Korea. Het eerste duel van Oranje is op 11 juni in Le Havre en dan is Nieuw-Zeeland de tegenstander in groep E.

Nederland zit verder in een poule met Kameroen en Canada. De nummers één en twee en de vier beste nummers drie van de zes poules gaan door naar de achtste finales.