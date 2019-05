Aston Villa keert na een afwezigheid van drie jaar terug in de Premier League. De ploeg won mede dankzij een doelpunt van Anwar El Ghazi de finale van de play-offs van Derby County: 2-1.

'Villa' stond een jaar geleden ook in de finale op Wembley, die vanwege het lucratieve karakter van de Premier League ook wel de 'wedstrijd van 200 miljoen' wordt genoemd. De in 2016 gedegradeerde ploeg was toen niet opgewassen tegen Fulham.

De nummer vijf van het Championship had maandag in het fysieke duel met Derby County het betere van het spel. De ploeg creëerde de meeste kansen en trof vlak voor rust doel via El Ghazi. De oud-Ajacied dook naar een voorzet, waarna de bal via de rug van de aanvaller in het doel belandde.

Na krap een uur spelen verdubbelde John McGinn de voorsprong. De middenvelder profiteerde van een fout van de Nederlandse doelman Kelle Roos, die een voorzet probeerde te vangen. McGinn was hem te snel af en kopte raak.

Derby maakt het nog spannend

Derby, dat wordt getraind door oud-international Frank Lampard, zette daarna nog wel aan. Onder anderen oud-Vitesse-middenvelder Mason Mount schoot naast, maar invaller Jack Marriott was met een schot dat nog werd aangeraakt door Martyn Waghorn wel trefzeker.

Oud-PSV'er Florian Jozefzoon stond op dat moment al als invaller in de ploeg, maar hij kon de gelijkmaker niet forceren. Derby County is daardoor komend seizoen voor het twaalfde jaar op rij actief op het tweede niveau.

Aston Villa was tot aan de degradatie in 2016 alle jaren actief in de Premier League, die in 1992 werd opgericht. In een verder verleden werd de ploeg zeven keer landskampioen en werd in 1982 de Europa Cup I gewonnen.