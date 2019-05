Manchester City-voorzitter Khaldoon Al Mubarak ziet de kritiek op zijn club als een teken dat veel Europese topclubs jaloers zijn op het succes van de kampioen van Engeland.

"Met succes komt altijd ook jaloezie, of afgunst. Dat hoort erbij", zegt Al Mubarak in zijn jaarlijkse terugblik op het seizoen op de site van Manchester City.

"We weten dat het niet makkelijk is voor onze rivalen. Maar de realiteit is dat we niet de duurste speler in de Premier League (Manchester United-speler Paul Pogba, red.), niet de duurste keeper van de Premier League (Chelsea-doelman Kepa Arrizabalaga, red.) en niet de duurste spits (United-speler Romelu Lukaku, red.) hebben gekocht."

Al Mubarak reageert daarmee op harde kritiek van La Liga-president Javier Tebas, die onlangs zei dat City en Paris Saint-Germain uit de Champions League gezet zouden moeten omdat ze alleen een 'speeltje' zijn van een staat (respectievelijke de Verenigde Arabische Emiraten en Qatar) en stelselmatig de financiële regels overtreden.

"Het is heel verontrustend dat Tebas twee clubs met elkaar vergelijkt alleen vanwege etniciteit", stelt Al Mubarak.

"Bovendien zegt hij dat wij de markt verstoord hebben en dat is wel heel hypocriet. Ik denk dat meneer Tebas maar eens goed naar de geschiedenis van La Liga moet kijken, want de grote sprong in transfersommen kent zijn oorsprong in Spanje. In de top tien van duurste transfers aller tijden staat geen enkele speler van City."

Voorzitter Khaldoon Al Mubarak (rechts) naast directeur Ferran Soriano van City. (Foto: Pro Shots)

Al Mubarak maakt zich geen zorgen over onderzoek

Sinds Manchester City elf jaar geleden werd overgenomen door de schatrijke Abu Dhabi United Group won de club twaalf prijzen, precies de helft van het totale aantal trofeeën op de erelijst. Dit seizoen won de ploeg van Josep Guardiola de Engelse 'treble', met de titel, de FA Cup en de League Cup.

De zesvoudig landskampioen heeft sinds de financiële injectie uit Verenigde Arabische Emiraten veel geld uitgegeven aan nieuwe spelers en dat heeft al een aantal onderzoeken van de UEFA opgeleverd.

Momenteel loopt er bij de Europese voetbalbond een onderzoek over het mogelijk overtreden van de Financial Fair Play-regels. City wordt ervan verdacht sponsorinkomsten groter te hebben gemaakt dan ze daadwerkelijk zijn.

Al Mubarak heeft veel vertrouwen in een goede afloop voor zijn club. "Ik heb geen enkele twijfel dat we vrijgesproken worden als we worden beoordeeld op basis van de feiten. Als het niet om de feiten gaat, maar andere zaken de boventoon voeren, dan wordt het een ander verhaal."

"Wij zijn een goed geleide club. We hoeven ons nergens voor te schamen, integendeel zelfs. Ik zal niet toestaan dat onze club gebruikt wordt als een afleidingsmanoeuvre voor de slechte keuzes van andere clubs."