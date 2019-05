Marten de Roon en Hans Hateboer kunnen nog amper geloven dat ze er zondag met Atalanta Bergamo in zijn geslaagd een Champions League-ticket te veroveren. De club uit de Serie A had aan een 3-1-zege op Sassuolo genoeg om voor het eerst in de clubhistorie het miljoenenbal te bereiken.

"Wat een ongelooflijk seizoen. Dit is een beloning voor alle spelers, de staf en onze fans. Het is een droom voor mij en vele spelers om in de Champions League te spelen", zei een uitgelaten De Roon na de cruciale overwinning in het Mapei Stadium.

Atalanta kwam nog wel verrassend op achterstand tegen middenmoter Sassuolo, maar door treffers van Duvan Zapata, Alejandro Gómez en Mario Pasalic beloonde de ploeg van trainer Gian Piero Gasperini zichzelf alsnog voor een imponerend seizoen.

Door de zege eindigt Atalanta het seizoen op de derde plek, terwijl de beste vier ploegen de Champions League in mogen. Ook kampioen Juventus, Napoli en Internazionale stelden een ticket voor het miljoenenbal veilig, terwijl nummer vijf AC Milan (groepsfase) en nummer zes AS Roma (voorronde) zich moeten richten op de Europa League.

De spelers van Atalanta Bergamo vieren feest. (Foto: Pro Shots)

'We hebben indrukwekkend gepresteerd'

De 25-jarige Hateboer is trots dat Atalanta erin is geslaagd om ploegen als Milan en AS Roma af te troeven. "We hebben dit seizoen gewoon indrukwekkend gepresteerd", zei de verdediger, die in tegenstelling tot De Roon door een schorsing niet in actie kwam in de laatste wedstrijd van het seizoen.

"We stonden in de bekerfinale en kwalificeren ons nu ook nog voor de Champions League. Voor een club als Atalanta is dat gewoon top. Je hebt Juventus, Napoli en dan komen wij. Ongelooflijk toch?"

Voor De Roon zit het seizoen er hoogstwaarschijnlijk nog niet op, want de 28-jarige middenvelder en tienvoudig international maakt deel uit van de voorselectie van het Nederlands elftal voor de finaleronde in de Nations League.

Mogelijk wordt ook Hateboer nog opgeroepen, want rechtsback Kenny Tete raakte zondag op de training geblesseerd. Hateboer zou een logische vervanger zijn, mocht de oud-Ajacied afhaken. Bondscoach Ronald Koeman maakt maandag zijn definitieve selectie bekend.

