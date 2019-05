Marten de Roon en Hans Hateboer hebben zondag met Atalanta Bergamo een Champions League-ticket bemachtigd. De Noord-Italiaanse ploeg verzekerde zich van deelname door in de slotronde van de Serie A met 3-1 te winnen van Sassuolo.

Atalanta, waarbij Hateboer ontbrak door een schorsing, kwam in het Mapei Stadium na negentien minuten op achterstand tegen Sassuolo door een treffer van Domenico Berardi. Tien minuten voor rust herstelde Duván Zapata het evenwicht voor de thuisploeg.

Sassuolo moest na rust met tien man verder, want na het laatste fluitsignaal kreeg Berardi rood vanwege een kopstoot richting De Roon. De Oranje-international, die de hele wedstrijd speelde, ontving zelf een gele kaart.

In de tweede helft profiteerde Atalanta al snel van de overtalsituatie met een doelpunt van Alejandro Gómez in de 53e minuut. Even later zorgde Mario Pasalić voor de beslissing, waarna Sassuolo de wedstrijd met negen man beëindigde door een tweede gele kaart voor Francesco Magnanelli in de slotfase.

Door de overwinning eindigt Atalanta het seizoen als derde. De ploeg van coach Gian Piero Gasperini verzamelde evenveel punten als nummer vier Internazionale, maar heeft een beter onderling resultaat tegen de formatie uit Milaan. Het is de eerste keer in de clubhistorie dat Atalanta in de Champions League zal spelen.

Atalanta Bergamo viert de gelijkmaker van Duvan Zapata tegen Sassuolo. (Foto: ANP)

De Vrij met Inter ook in Champions League

Inter pakte het laatste ticket voor de Champions League, want de eerste vier ploegen in de Serie A komen volgend seizoen uit in het Europese miljoenenbal. De 'Nerazzurri' waren op eigen veld met 2-1 te sterk voor Empoli.

Keita Baldé en Radja Nainggolan scoorden namens Inter, waarvoor Stefan de Vrij de negentig minuten volmaakte en Mauro Icardi een penalty miste. Hamed Traoré was trefzeker namens Empoli, dat door de nederlaag na Frosinone en Chievo Verona als derde ploeg degradeerde naar de Serie B.

AC Milan greep ondanks een 2-3-overwinning bij SPAL 2013 net naast een Champions League-ticket en speelt volgend seizoen in de Europa League. De 'Rossoneri' eindigen als vijfde met een punt minder dan Atalanta en Inter. Franck Kessié (twee keer) en Hakan Çalhanoglu vonden het net voor de bezoekers.

Kampioen Juventus besloot het seizoen met een 2-0-nederlaag bij Sampdoria. Grégoire Defrel en Gianluca Caprari bezorgden 'De Oude Dame' de vierde competitienederlaag van het seizoen.

Voor Justin Kluivert en Rick Karsdorp was er in de laatste speelronde geen speeltijd weggelegd. Het Nederlandse duo zag AS Roma voor eigen publiek met 2-1 winnen van Parma. De Romeinen eindigen als zesde en komen volgend seizoen uit in de voorronde van de Europa League.

Stefan de Vrij in actie tijdens het duel tussen Internazionale en Empoli. (Foto: Pro Shots)

