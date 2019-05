Bayern München is zondag op de Marienplatz gehuldigd voor het veroveren van de dubbel. Naar schatting 15.000 fans juichten Arjen Robben en zijn ploeggenoten toe.

Robben viel zaterdag in de bekerfinale tegen RB Leipzig (3-0-zege) zeventien minuten voor tijd in. De aanvaller speelde zijn laatste wedstrijd voor Bayern na tien seizoenen, in een jaar waarin hij werd geplaagd door verschillende blessures.

Ook Franck Ribéry en Rafinha keren na de zomer niet meer terug bij Bayern. Het trio speelde samen exact duizend duels voor 'der Rekordmeister'.

Robben spreekt de fans van Bayern toe. (Foto: Pro Shots)

Ribéry wordt emotioneel bij de huldiging. (Foto: Pro Shots)

De Marienplatz in München staat vol met zo'n 15.000 fans.

Bayern besliste op de laatste speelronde de titelstrijd met Borussia Dortmund in zijn voordeel en was in de bekerfinale duidelijk een maatje te groot voor RB Leipzig. (Foto: Pro Shots)