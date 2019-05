Trainer Henk de Jong hoopt dat de spelers en supporters van De Graafschap dinsdag nog één keer alles kunnen geven in de return tegen Sparta Rotterdam. De ploeg uit Doetinchem is na de 1-2-zege van zaterdag op de Rotterdammers dicht bij handhaving in de Eredivisie.

"We moeten dinsdag niet in de broek poepen en vol gas geven", zegt de trainer op de website van zijn club. "De supporters moeten en kunnen ons erdoorheen schreeuwen. Dat hebben de jongens ook nodig, want de krachten zijn de laatste weken wel wat weggezakt."

Door de 1-2-zege heeft De Graafschap een goede uitgangspositie. Sparta zal minimaal twee keer moeten scoren om een kans op promotie te maken.

"Het is nog niet klaar en we zijn er nog niet", waarschuwt De Jong. "We moeten ons verstand erbij houden, rustig blijven en met beide benen op de grond blijven staan."

Feest bij de supporters van De Graafschap zaterdag in het uitvak. (Foto: Pro Shots)

'Uiteindelijk ben ik blij met vijf minuten blessuretijd'

Het zag er zaterdag lange tijd somber uit voor de 'Superboeren', want Sparta kwam via Adil Auassar al vroeg op voorsprong. In de tweede helft tekende Nabil Bahoui voor de gelijkmaker en kort daarna moest Sparta met tien man verder na twee keer geel voor Bart Vriends.

In de derde minuut van de blessuretijd bezorgde Youssef El Jebli zijn ploeg met een benutte strafschop de zege en een heel goede uitgangspositie voor de return op De Vijverberg.

"Na negentig minuten ging het bord bij de vierde official omhoog en toen dacht ik: vijf minuten blessuretijd, waar haal je het weg? Uiteindelijk ben ik er heel blij mee, haha", lacht De Jong.

Nederlaag komt aan bij Fraser

Zijn collega-trainer Henk Fraser vertelde dat de 1-2 in blessuretijd "behoorlijk is aangekomen". "Het was geen spectaculaire wedstrijd, maar we waren wel gelijkwaardig. Dan is het vervelend dat je toch verliest", aldus Fraser tegen RTV Rijnmond.

De coach van Sparta beseft dat het moeilijk wordt om nog te promoveren. "De Graafschap is thuis heel lastig te verslaan. Aan de andere kant: het is alles of niets, we weten dat we er vol voor moeten gaan."

Desondanks wil Fraser niet vol op de aanval gaan spelen in Doetinchem. "We gaan daar heel realistisch naartoe. Als ik met vijf of zes spitsen ga spelen, dan speel ik De Graafschap alleen maar in de kaart."

"We zullen heel zorgvuldig moeten aanvallen, dat is duidelijk. Maar dat we twee keer moeten scoren, is ook duidelijk."

De return tussen De Graafschap en Sparta Rotterdam begint dinsdag om 20.45 uur op De Vijverberg.