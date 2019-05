Voorzitter Josep Maria Bartomeu vindt niet dat FC Barcelona door het verlies van de Copa del Rey-finale zaterdag tegen Valencia (2-1) met een ontevreden gevoel moet terugkijken op het seizoen.

"Het was een zeer goed seizoen. We hebben niet gefaald", aldus Bartomeu tegen Spaanse media. "Maar je kunt niet spreken van een uitstekend seizoen. We hebben de landstitel gepakt en daar is het helaas bij gebleven."

Toch lijkt de teleurstelling onder de aanhang van Barcelona groot, ook omdat de Catalanen naast een plek in de Champions League-finale grepen. In de halve finale tegen Liverpool bleek een 3-0-thuisoverwinning niets waard, omdat op Anfield met 4-0 verloren werd. Sindsdien neemt de druk toe op trainer Ernesto Valverde.

"Maar Valverde heeft een contract voor komend seizoen en het is niet zijn schuld dat we van Valencia hebben verloren", vindt Bartomeu, die verder niet al te ver vooruit wil kijken. "We zijn al heel lang bezig met volgend seizoen, maar het is nu niet het moment om daar dieper op in te gaan."

Het is voor het eerst in elf jaar dat Valencia een prijs pakt. (Foto: Pro Shots)

'De verwachtingen waren hoog'

In de finale zaterdag in Sevilla keek Barcelona – met Jasper Cillessen op doel - al voor rust tegen een 2-0-achterstand aan. Kevin Gameiro en Rodrigo scoorden voor Valencia en verder dan de aansluitingstreffer van Lionel Messi kwam Barcelona na rust niet.

Valverde reageerde uiteraard zelf ook op het verlies en ook hij wilde niet al te zware conclusies trekken. "We gaan altijd voor winst, dat zit in het bloed van een winnaar. Maar er moet ook altijd een ploeg verliezen. Valencia was de betere", aldus de Spanjaard, die twee jaar geleden overkwam van Athletic Bilbao.

"We mogen blij zijn met de landstitel, al maakten we een maand geleden nog kans op de treble", vervolgde Valverde. "De verwachtingen waren daardoor hoog, maar die hebben we niet waargemaakt."

Door het verlies van de bekerfinale blijft Barcelona onder Valverde voorlopig op een totaal van vier prijzen staan. De club pakte in 2018 de landstitel, de Copa del Rey en de Spaanse Super Cup en daar kwam dit seizoen dus een tweede landstitel bij.

Ernesto Valverde tijdens de bekerfinale tegen Valencia. (Foto: Pro Shots)