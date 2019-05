Arjen Robben is blij dat hij zaterdag met een prijs afscheid heeft genomen van Bayern München. De 35-jarige aanvaller won met de Duitse topclub als invaller de DFB Pokal na een 0-3-zege op RB Leipzig in de finale in Berlijn.

"Dit is een mooie afsluiting", zei Robben, die in de 73e minuut in het veld kwam ten faveure van Serge Gnabry, voor de camera van FOX Sports.

"Deze dag verliep voor mij vrij normaal. Ik heb me voorbereid op een invalbeurt. Ik moest gefocust zijn en er klaar voor zijn op het moment dat ik erin moest. Ik wilde proberen er een mooie invalbeurt van te maken. Dat lukte wel aardig."

Bayern stond bij het inbrengen van Robben al op een 0-1-voorsprong door een doelpunt van Robert Lewandowski en liep na de entree van de routinier uit naar 0-3 dankzij treffers van Kingsley Coman en opnieuw Lewandowski.

"De wedstrijd verliep oké. We hadden wel al bij rust op een 0-2-voorsprong moeten staan, maar gelukkig maakten we de 0-2 vrij snel na mijn wissel alsnog. Het had ook gewoon nog 0-4 kunnen worden. Het was een verdiende zege", aldus Robben.

Arjen Robben met de DFP Pokal in handen. (Foto: Pro Shots)

'We gaan deze week de balans opmaken'

Robben was vorige week nog pissig over zijn reservebeurt in de kampioenswedstrijd thuis tegen Eintracht Frankfurt (5-1), maar kon zaterdag wel leven met een rol op het tweede plan.

"Ik hield geen rekening met een basisplaats. Als dat vorige week al niet het geval was, dan vandaag ook niet. Vorige week telde wat zwaarder voor me, omdat ik graag nog één keer in eigen huis aan de aftrap wilde verschijnen. Vandaag was prima zo."

"Ik moet bekennen dat ik moest bijkomen van vorige week. Dat vrat zo veel energie. Niet alleen fysiek, maar ook mentaal. Ik was tot aan donderdag helemaal gesloopt. Pas daarna leefde ik wat op en vond ik nieuwe energie voor mijn laatste wedstrijd."

Robben is er nog niet over uit hoe zijn toekomst eruit gaat zien. De 96-voudig international van het Nederlands elftal wordt in verband gebracht met zijn oude club PSV en een Amerikaans avontuur, maar zou ook definitief kunnen stoppen.

"Neem nou vorige week. Toen voelde ik me zo goed en lekker. Ik had er nog zo veel plezier in. We gaan deze week de balans opmaken en kijken wat we gaan doen", hulde hij zich nog in nevelen.