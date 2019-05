FC Barcelona is er zaterdag niet in geslaagd om voor het vijfde jaar op rij de Spaanse beker te winnen. De ploeg van basisspeler Jasper Cillessen verloor in de finale in Sevilla met 1-2 van Valencia.

Kevin Gameiro en Rodrigo bezorgden Valencia een 0-2-voorsprong bij rust. Lionel Messi maakte de laatste twintig minuten nog spannend, maar een verlenging zat er niet in voor Barcelona.

Valencia won de Copa del Rey zo voor de achtste keer en voor de eerste keer sinds 2008. Dertigvoudig bekerwinnaar Barcelona speelde zijn 41e Copa del Rey-finale en verloor voor de elfde keer.

Cillessen stond voor het derde jaar op rij onder de lat in de bekerfinale. De dertigjarige keeper van Oranje speelde waarschijnlijk zijn laatste duel voor de Catalanen, want hij maakte een maand geleden bekend dat hij zijn reserverol zat is en deze zomer wil vertrekken uit Camp Nou.

Barcelona beleeft geen geweldig seizoen, hoewel de ploeg eind april wel voor de 26e keer de Spaanse titel veiligstelde. De topclub werd in de Champions League echter in de halve finales uitgeschakeld door Liverpool, na een zeer pijnlijke 4-0-nederlaag in Engeland.

Lionel Messi baalt na de 0-2 van Valencia. (Foto: Pro Shots)

Cillessen heeft weinig kans bij tegentreffers

Barcelona moest het door blessures stellen zonder eerste keeper Marc-André ter Stegen en aanvallers Luis Suárez, Ousmane Dembélé en Kevin-Prince Boateng. Arthur en Philippe Coutinho waren wel fit genoeg om te starten.

Valencia, dat dit seizoen in La Liga als vierde eindigde op 28 punten van kampioen Barcelona, maakte het de Catalanen vanaf het beginsignaal lastig. Na tien minuten werd Cillessen geholpen door Gerard Piqué, die een inzet Rodrigo van de lijn haalde.

In de 21e minuut was het alsnog raak voor de ploeg van trainer Marcelino. Spits Gameiro ramde de bal na een lage voorzet van José Luis Gayá van een meter of 14 hard achter Cillessen.

De keeper van het Nederlands elftal was tien minuten later ook kansloos bij de 0-2 van Valencia. Rodrigo stond helemaal vrij bij de tweede paal, waardoor hij een strakke voorzet van Carlos Soler van dichtbij kon binnenkoppen.

Valencia pakt zijn eerste prijs in elf jaar. (Foto: Pro Shots)

Valverde grijpt in bij Barcelona

Barcelona-trainer Ernesto Valverde moest wel ingrijpen in de rust en voerde met Arturo Vidal voor Arthur en aanvaller Malcom voor verdediger Nélson Semedo twee wijzigingen door.

In de tiende minuut van de tweede helft kwam Barça ook bijna op 1-2, maar Messi mikte na een fraaie actie op de paal en Vidal schoot uit de rebound over.

Zeventien minuten voor tijd kwam de aansluitingstreffer alsnog. Een kopbal van Clément Lenglet uit een corner werd nog gered door Valencia-keeper Jaume Domenech, maar Messi reageerde alert in de rebound. Het was de 51e treffer van de Argentijn in zijn 51e duel van het seizoen voor Barcelona. Hij scoorde bovendien in zijn zesde bekerfinale.

In de spectaculaire slotfase ging Barcelona vol op jacht naar de gelijkmaker, maar echt grote kansen kreeg de ploeg van Valverde niet meer. Valencia verzuimde om uit de counter de 1-3 te maken, maar dat maakte het feest na het laatste fluitsignaal niet minder groot.

Dolle vreugde bij Valencia na het laatste fluitsignaal. (Foto: Pro Shots)