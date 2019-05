Arjen Robben heeft zaterdag met een prijs afscheid genomen van Bayern München. Met de 35-jarige Nederlander als invaller was de ploeg van trainer Niko Kovac in de finale van het Duitse bekertoernooi met 3-0 te sterk voor RB Leipzig.

Robert Lewandowski (2) en Kingsley Coman maakten de goals in de eindstrijd in het Olympiastadion in Berlijn.

Robben, die in december bekendmaakte dat hij na tien jaar vertrekt uit München, sluit zijn periode bij Bayern af met liefst 21 prijzen. De Nederlander heeft acht kampioenschappen, vijf bekers, vijf Duitse supercups, één Champions League, één wereldtitel voor clubs en één Europese supercup op zijn lange erelijst staan.

In totaal staat de oud-speler van FC Groningen, PSV, Chelsea en Real Madrid op 31 prijzen in zijn clubcarrière. De 96-voudig Oranje-international zal binnenkort bekendmaken hoe zijn toekomst eruit ziet. Stoppen is ook een optie.

Bayern München heeft door de zege op Leipzig negentien Duitse bekers in de prijzenkast staan, een dik record. De vorige eindzege in de DFB-Pokal was in 2016.

'Der Rekordmeister' stelde vorige week al de 29e landstitel veilig. Het is de twaalfde keer dat Bayern de 'dubbel' verovert, na 1969, 1986, 2000, 2003, 2005, 2006, 2008, 2010, 2013, 2014 en 2016.

Robert Lewandowski kopt op fraaie wijze de 1-0 binnen. (Foto: Pro Shots)

Neuer belangrijk voor Bayern bij rentree

RB Leipzig, dat pas tien jaar geleden werd opgericht, begon zaterdag sterk aan de eerste bekerfinale uit de clubhistorie. Yussuf Poulsen kreeg na tien minuten een grote kans, maar de kopbal van de Deen belandde door een fraaie ingreep van Bayern-keeper Manuel Neuer op de lat.

In de 29e minuut was het aan de andere kant wel raak. Lewandowski kopte zeer knap raak uit een voorzet van David Alaba, die een beetje achter de spits belandde. De Pool maakte zijn vijfde goal in een Duitse bekerfinale, een record.

Leipzig startte ook goed aan de tweede helft, maar wederom stond Neuer een doelpunt in de weg. De ervaren doelman, die door een blessure ruim een maand niet gespeeld had, kwam oog in oog met Emil Forsberg als winnaar uit de strijd.

Met nog zeventien minuten te gaan bracht Kovac Robben in het veld voor diens laatste wedstrijd in het shirt van Bayern. De buitenspeler zag vijf minuten later dat Coman het duel besliste. De Fransman nam de bal zeer fraai aan en schoot in de verre hoek raak.

Vijf minuten voor tijd maakte Lewandowski het feest compleet met zijn tweede treffer van de avond. Vervolgens mocht ook Franck Ribéry nog even invallen. De 36-jarige Fransman vertrekt na twaalf jaar bij Bayern.

Arjen Robben viert de bekerzege met zijn teamgenoten. (Foto: Pro Shots)