Marcel Keizer en Bas Dost hebben zaterdag met Sporting CP op spectaculaire wijze de Taça de Portugal gewonnen. De formatie uit Lissabon was in een zenuwslopende finale van het belangrijkste bekertoernooi na strafschoppen te sterk voor FC Porto.

Na reguliere speeltijd stond het nog 1-1 in Estádio Nacional. Tiquinho Soares had Porto in de 41e minuut op voorsprong gekopt, maar Bruno Fernandes trok de stand voor rust nog gelijk namens Sporting. De middenvelder zag zijn licht getoucheerde poging op slag van rust in de linkerhoek belanden.

Invaller Dost - de spits begon op de bank en kwam in de 75e minuut het veld in - leek Sporting in de 101e minuut met zijn 23e goal van het seizoen naar de zege te schieten, maar Porto gaf zich niet gewonnen. Felipe kopte in de slotseconden van de verhitte verlenging van dichtbij de gelijkmaker binnen.

In de beslissende strafschoppenserie was het uitgerekend Dost die zijn penalty miste, maar het kwam de oud-international niet duur te staan. Pepe en Fernando misten namelijk hun strafschop namens Porto, waardoor Sporting alsnog aan het langste eind trok in Oeiras.

Keizer eindigt eerste seizoen met twee prijzen

Voor Keizer is het al zijn tweede prijs met Sporting, waar hij eind vorig jaar begon als trainer. De nummer drie van Portugal won begin dit jaar de Taça da Liga, het tweede bekertoernooi van Portugal.

Keizer is pas de eerste buitenlandse coach in dertien jaar die de Taça de Portugal aan zijn erelijst mag toevoegen. De voormalige coach van Ajax volgt landgenoot Co Adriaanse op, die Porto in 2006 de bekerwinst bezorgde.

Het is de eerste keer sinds 2015 dat Sporting zich de winnaar van de Taça de Portugal mag noemen. Porto, dat dit seizoen na een spannende strijd met Benfica naast de landstitel greep, won het belangrijkste bekertoernooi in 2011 voor het laatst.