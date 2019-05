RKC Waalwijk en Go Ahead Eagles hebben beide nog volop kans om te promoveren naar de Eredivisie. De Keuken Kampioen Divisie-clubs besloten de heenwedstrijd in de finale van de play-offs zaterdag in Waalwijk in een doelpuntloos gelijkspel (0-0).

Zowel RKC als Go Ahead speelde uiterst voorzichtig, waardoor er weinig kansen werden gecreëerd en het dus niet zo verrassend was dat er geen doelpunten vielen.

De return staat voor komende dinsdag om 18.30 uur op het programma in Deventer. De winnaar van het tweeluik speelt volgend seizoen in de Eredivisie.

RKC kwam in het seizoen 2013/2014 voor het laatst uit op het hoogste niveau in Nederland en Go Ahead vrij recent nog, namelijk in het seizoen 2016/2017.

De andere finale van de play-offs gaat tussen Sparta Rotterdam en De Graafschap. De heenwedstrijd in dat treffen wordt zaterdag vanaf 20.45 uur afgewerkt.

RKC begint voortvarend aan treffen met Go Ahead

RKC begon nog wel voortvarend aan het treffen met Go Ahead. De thuisclub kreeg in de eerste helft een handvol (kleine) kansen, maar de 1-0 bleef telkens uit.

Dat kwam doordat een doelpunt van Darren Maatsen werd afgekeurd wegens buitenspel, diezelfde Maatsen op de doellijn stuitte op Gino Bosz en Paul Quasten van grote afstand op de lat schoot.

RKC slaagde er in de tweede helft niet in om door te drukken. De ploeg van trainer Fred Grim verscheen lang niet meer zo vaak als voor rust voor het vijandelijke doel en weigerde bovendien al te veel risico meer te nemen.

Er volgde desondanks nog wel een levendige slotfase. RKC was via Kevin Vermeulen (volley over) opnieuw dicht bij de 1-0 en Go Ahead presenteerde de thuisclub via Jeroen Veldmate (scrimmage bij hoekschop) bijna nog de rekening voor alle missers.