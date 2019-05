De Graafschap heeft zaterdag een grote stap gezet richting handhaving in de Eredivisie. De Doetinchemmers wonnen de heenwedstrijd in de finale van de play-offs op bezoek bij Sparta Rotterdam met 1-2 . RKC Waalwijk en Go Ahead Eagles hielden elkaar in evenwicht: 0-0.

De Graafschap kwam nog wel op een 1-0-achterstand tegen Sparta door een vroeg doelpunt van Adil Auassar, maar trok alsnog aan het langste eind dankzij treffers in het laatste kwart van Nabil Bahoui en Youssef El Jebli (strafschop).

RKC en Go Ahead speelden uiterst voorzichtig, waardoor er weinig kansen werden gecreëerd en het dus niet zo verrassend was dat er geen doelpunten vielen.

De returns staan voor komende dinsdag om 18.30 uur (Go Ahead-RKC) en 20.45 uur (De Graafschap-Sparta) op het programma. De winnaars van de tweeluiken spelen volgend seizoen in de Eredivisie.

De Graafschap was als enige van de vier clubs afgelopen seizoen actief in de Eredivisie. Sparta, RKC en Go Ahead waren in de voorbije jaargang te bewonderen in de Keuken Kampioen Divisie.

Veldwijk treft met een schuiver de paal. (Foto: Pro Shots)

Sparta bovenliggende partij tegen De Graafschap

Sparta was zaterdag van meet af aan de bovenliggende partij tegen De Graafschap. De thuisclub was vrijwel constant te vinden op de helft van de tegenstander, met als resultaat een vroeg openingsdoelpunt.

Uitblinker Lars Veldwijk nam de bal ter hoogte van de middenlijn knap aan en gaf de bal na een lange rush ook nog eens perfect voor, waardoor de instormende Auassar er alleen nog maar zijn hoofd tegenaan hoefde te zetten.

Sparta bleef ook daarna op zoek naar meer doelpunten. Veldwijk had de 2-0 op zijn schoen, maar de spits, opgenomen in de voorselectie van Zuid-Afrika voor de Afrika Cup, trof met een schuiver in de verre hoek de paal.

De Graafschap kon er lange tijd weinig tegenover stellen, maar maakte halverwege de tweede helft wel uit het niets de 1-1. Bahoui was zeer alert bij een van richting veranderde voorzet van Charlison Benschop.

Sparta moest vervolgens tot overmaat van ramp met tien man verder (Bart Vriends kreeg zijn tweede gele kaart) en zag De Graafschap diep in blessuretijd ook nog eens de 1-2 maken via een rake strafschop van El Jebli, na een overtreding van Abdou Harraoui.

Quasten schiet van grote afstand op de lat. (Foto: Pro Shots)

RKC begint voortvarend aan treffen met Go Ahead

RKC begon voortvarend aan het treffen met Go Ahead. De thuisclub kreeg in de eerste helft een handvol (kleine) kansen, maar de 1-0 bleef telkens uit.

Dat kwam doordat een doelpunt van Darren Maatsen werd afgekeurd wegens buitenspel, diezelfde Maatsen op de doellijn stuitte op Gino Bosz en Paul Quasten van grote afstand op de lat schoot.

RKC slaagde er in de tweede helft niet in om door te drukken. De ploeg van trainer Fred Grim verscheen lang niet meer zo vaak als voor rust voor het vijandelijke doel en weigerde bovendien al te veel risico meer te nemen.

Er volgde desondanks nog wel een levendige slotfase. RKC was via Kevin Vermeulen (volley over) opnieuw dicht bij de 1-0 en Go Ahead presenteerde de thuisclub via Jeroen Veldmate (scrimmage bij hoekschop) bijna nog de rekening voor alle missers.

Het was mogelijk de laatste thuiswedstrijd voor Grim als eindverantwoordelijke bij RKC. De voormalig doelman staat naar verluidt in de belangstelling van PEC Zwolle, dat op zoek is naar een opvolger voor de naar Feyenoord vertrekkende Jaap Stam.