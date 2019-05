Celtic heeft zaterdag geschiedenis geschreven in het voetbal. De Schotse topclub pakte voor het derde jaar op de binnenlandse 'treble' door in de finale van de FA Cup met 1-2 te winnen van Heart of Midlothian.

Celtic kreeg de bekerwinst bepaald niet cadeau van Hearts. De topclub uit Glasgow kwam vlak na rust zelfs verrassend op achterstand door een doelpunt van Ryan Edwards.

Celtic slaagde er daarna in om een tandje bij te schakelen en trok uiteindelijk alsnog aan het langste eind dankzij twee treffers van Odsonne Edouard.

Daardoor is Celtic de eerste club ooit die in drie opeenvolgende seizoenen alle drie de prijzen wint in eigen land; de competitie en de twee bekertoernooien.

Eerder dit seizoen veroverde Celtic al de titel in de Premier League (straatlengte voorsprong op Rangers) en de League Cup (1-0-zege op Aberdeen).

Vlak na afloop van de finale tegen Hearts maakte Celtic bekend dat Neil Lennon een vaste aanstelling krijgt als manager. Hij volgde in februari op interim-basis de naar Leicester City vertrokken Brendan Rodgers op.