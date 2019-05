Het Nederlands elftal heeft zaterdag voor het eerst getraind in aanloop naar de finaleronde van de Nations League. Bondscoach Ronald Koeman heeft in Zeist nog niet alle internationals tot zijn beschikking.

Onder anderen Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum ontbreken nog. Ze spelen volgende week zaterdag met Liverpool de Champions League-finale tegen Tottenham Hotspur.

Ook Jasper Cillessen, Memphis Depay, Marten de Roon, Kevin Strootman en Stefan de Vrij zijn nog niet van de partij vanwege verplichtingen met hun club.

Quincy Promes sluit zondag aan, omdat hij met Sevilla nog actief is in Tanzania. Koeman maakt maandag bekend met welke 23 spelers hij vrijdag naar Portugal vertrekt.

Het is nog onduidelijk of Kenny Tete beschikbaar is. De rechtsback van Olympique Lyon meldde zich wel in Zeist, maar kampt met een enkelblessure. Mocht hij afvallen, dan roept Koeman waarschijnlijk Hans Hateboer van Atalanta Bergamo op.

Oranje staat op 6 juni in het Portugese Guimarães tegenover Engeland in de halve eindstrijd van de Nations League. In de finale of de strijd om de derde plek is Portugal of Zwitserland vervolgens de tegenstander.

Voorselectie Oranje

Keepers: Jasper Cillessen (FC Barcelona), Marco Bizot (AZ), Kenneth Vermeer (Feyenoord), Jeroen Zoet (PSV)

Verdedigers: Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Nathan Aké (Bournemouth), Daley Blind (Ajax), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (PSV), Terence Kongolo (Huddersfield Town), Matthijs de Ligt (Ajax), Kenny Tete (Olympique Lyon), Stefan de Vrij (Inter)

Middenvelders: Donny van de Beek (Ajax), Frenkie de Jong (Ajax), Davy Pröpper (Brighton & Hove Albion), Marten de Roon (Atalanta Bergamo), Pablo Rosario (PSV), Kevin Strootman (Olympique Marseille), Tonny Vilhena (Feyenoord), Georginio Wijnaldum (Liverpool)

Aanvallers: Ryan Babel (Fulham), Steven Berghuis (Feyenoord), Steven Bergwijn (PSV), Memphis Depay (Olympique Lyon), Luuk de Jong (PSV), Quincy Promes (Sevilla), Wout Weghorst (VfL Wolfsburg)