Lionel Messi geeft er door het teleurstellende Europese seizoen met FC Barcelona niets om dat hij zich voor de zesde keer topscorer van Europa mag noemen. De vedette is vrijwel zeker van zijn zesde Gouden Schoen.

"Ik ben er totaal niet mee bezig, we zijn namelijk nog steeds niet over de tegenslag in Liverpool heen", zei Messi vrijdagavond.

"Die uitschakeling was een enorme klap, dus ik ben nog niet bezig met individuele prijzen. Ik wil op dit moment alleen maar de Copa del Rey-finale van zaterdag winnen en het seizoen met een prijs eindigen."

Messi scoorde dit seizoen 36 keer in La Liga en zag zijn laatste concurrent, Kylian Mbappé van Paris Saint-Germain, vrijdag op 33 treffers eindigen. Eerder won de vijfvoudig Gouden Bal-winnaar de Gouden Schoen in 2010, 2012, 2013, 2017 en 2018.

Begin deze maand strandde Barcelona op een heel pijnlijke manier in de halve finale van de Champions League. De Catalanen hadden het thuisduel met Liverpool met 3-0 gewonnen, maar gingen op Anfield met 4-0 onderuit.

Een gedesillusioneerde Lionel Messi verlaat het veld op Anfield na de desastreuze 4-0-nederlaag tegen Liverpool. (Foto: Pro Shots)

'Hoop dat Valverde blijft'

Het Europese debacle van Barcelona leidde tot veel kritiek op coach Ernesto Valverde, maar de 31-jarige Messi kan zich daar niet in vinden.

"Ik hoop dat hij gewoon blijft. Vorig seizoen wonnen we onder zijn leiding de dubbel en dit seizoen kunnen we dat opnieuw doen. Het was een spectaculair en geweldig seizoen, met uitzondering van de wedstrijd in Liverpool", aldus de Argentijn.

"Dat is het enige smetje en heeft nog steeds zijn weerslag op de ploeg. Het was moeilijk om ons te herpakken en dat bleek ook in de wedstrijd erna, maar we moeten door."

Messi en Barcelona verzekerden zich ruim voor het einde van de competitie al van de 26e landstitel in de clubhistorie. Zaterdag (aftrap 21.00 uur) is Valencia de tegenstander in de finale van het Spaanse bekertoernooi.