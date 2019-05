Leonid Slutsky is er trots op dat Vitesse de finale van de play-offs om Europees voetbal vrijdag begon met een 1-1-gelijkspel bij FC Utrecht. De coach ziet dat zijn ploeg na een lang seizoen al een tijdje zeer vermoeid is en dat het alsmaar zwaarder wordt.

"Dit was de meest vermoeide ploeg die ik ooit heb gezien. Tussen 12 mei en vandaag hebben we vijf wedstrijden gespeeld, dat is bijna onmogelijk. Het is heel moeilijk om nu over kwaliteit of tactiek te praten", zei Slutsky na het duel in Utrecht tegen FOX Sports.

"Het is als het lopen van een marathon. Na 40 kilometer denk je nergens meer aan en wil je alleen maar zorgen dat je de finish haalt. Zo was het vandaag voor ons ook. Ik moet de ploeg bedanken, want we hebben geduld en karakter getoond."

Vitesse kwam in Stadion Galgenwaard op achterstand door een treffer van Sander van de Streek, maar nog voor rust maakte Tim Matavz gelijk. Dinsdag strijden de ploegen in de Arnhemse GelreDome om een Europees ticket.

"We hebben nu voor het eerst één dag extra rust en dat is belangrijk", aldus Slutsky. "En we spelen thuis, dat is een groot voordeel, want onze supporters staan altijd achter ons. We spelen thuis altijd anders dan uit."

Vitesse-coach Leonid Slutsky voor de wedstrijd in gesprek met Dick Advocaat. (Foto: Pro Shots)

Advocaat: 'Het was een veldslag'

Collega Dick Advocaat, die zijn laatste thuiswedstrijd beleefde als trainer van FC Utrecht, zag dat zijn spelers het fysiek eveneens zwaar hadden en dat het met name na rust overleven was voor beide ploegen.

"Het was een uitputtingsslag. Beide partijen konden niet méér geven. Het was wachten tot er iemand in zou storten. Ze hebben echt alles gegeven", zei de oud-bondscoach van Oranje.

"Vooral in de tweede helft was het een veldslag en dan moet je net het geluk hebben om het kleine overwicht om te zetten in doelpunten. We hebben wel kansen gemist die er echt in moeten en dat ligt aan kwaliteit, maar ik kan mijn spelers alleen maar complimenteren."

Advocaat heeft er vertrouwen in dat hij het gaat redden met Utrecht. "We hebben nog steeds alles in eigen hand. We kunnen in Arnhem met 0-1 winnen en dan zijn we er. Een compliment naar de spelers voor wat ze hebben laten zien."

De winnaar van de play-offs stroomt komend seizoen in de tweede voorronde van de Europa League in. De return in Arnhem begint dinsdag om 20.45 uur.

Vitesse kwam in Utrecht op achterstand door een doelpunt van Sander van de Streek. (Foto: Pro Shots)