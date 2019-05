Lionel Messi mag zich klaarmaken voor de zesde Europese Gouden Schoen in zijn loopbaan. Zijn laatste uitdager Kylian Mbappé verzuimde vrijdag het aantal doelpunten van de Argentijn te evenaren, waardoor Messi zich Europees topscorer mag noemen.

Messi besloot het seizoen bij FC Barcelona al eerder met 36 doelpunten. Mbappé was realistisch gezien zijn laatste bedreiging. De spits van Paris Saint-Germain stond op 32 treffers, maar kwam in het slotduel met Stade Reims (3-1-verlies) maar één keer tot scoren.

De Argentijn moet officieel nog wachten tot bijvoorbeeld ook de Serie A is afgelopen, maar Fabio Quagliarella, de topschutter in die competitie, staat op 'slechts' 26 doelpunten. De spits van Sampdoria staat derde op de lijst van Europese topscorers.

Messi vestigt met zijn zesde Gouden Schoen een record. Bovendien wordt het al de derde keer op rij dat hij zich tot Europees topscorer kroont. Hij won de prijs voor het eerst in 2010, waarna hij ook in 2012 en 2013 de prijs in ontvangst mocht nemen. In dat laatste jaar kwam hij ondanks enkele lichte blessures tot 46 doelpunten.

In de strijd om de Gouden Schoen worden doelpunten gemaakt in de vijf grootste competities (Spanje, Engeland, Duitsland, Italië en Frankrijk) twee keer geteld. Goals gemaakt in onder meer de Eredivisie zijn anderhalf punt waard.

Slechts vier keer wist een Nederlandse speler de prestigieuze prijs te winnen. Dat lukte Roy Makaay (2003), Marco van Basten (1986), Wim Kieft (1982) en Kees Kist (1979).