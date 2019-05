Het eerste finaleduel tussen FC Utrecht en Vitesse in de play-offs om een ticket voor de voorronde van de Europa League heeft geen winnaar opgeleverd. Vitesse mag zich door het 1-1-gelijkspel op vijandige bodem de morele winnaar voelen.

Utrecht kwam in de eigen Galgenwaard na dik een kwartier spelen op voorsprong door een doelpunt van Sander van de Streek. Nog voor rust kwam Vitesse uit een van de weinige kansen op 1-1. Tim Matavz kreeg dat doelpunt op zijn naam.

De return is dinsdag in Stadion GelreDome. De winnaar van de finale van de play-offs stroomt komend seizoen in tijdens de tweede voorronde van de Europa League.

Na een tam openingskwartier nam Utrecht het initiatief. Dat leidde tot een goede kans voor Cyriel Dessers, die de bal perfect kreeg aangespeeld door Gyrano Kerk. De Belg raakte de bal echter matig.

Een minuut later was het wel raak. Opnieuw stond Kerk met een fijne voorzet aan de basis. De rechtsbuiten vond het hoofd van Van de Streek die doelman Remko Pasveer met een kopbal in de verre hoek kansloos liet.

Vreugde bij Utrecht na de openingstreffer van Van de Streek. (Foto: Pro Shots)

Matavz scoort met de knie

Vitesse zette daar op een kopballetje van Matavz na weinig tegenover, maar kwam na een half uur spelen pardoes op gelijke hoogte. Mohammed Dauda kopte uit een hoekschop richting het doel, waarna de bal via de knie van Matavz in het doel belandde.

Kerk had nog voor rust de 2-1 op zijn schoen. Hij mocht na een steekpass alleen op Pasveer af, maar stuitte op de doelman. In de rebound schoof hij de bal tegen de paal. Na rust leek de ploeg van Advocaat wel op 2-1 te komen, maar Dessers stond na een pass van Sean Klaiber buitenspel. Zijn treffer werd dan ook afgekeurd.

Vitesse, waar Martin Ødegaard na zijn galaoptreden in de vorige ronde tegen FC Groningen een stuk minder aanwezig was, leek wel tevreden met het gelijkspel. De ploeg zakte vooral na rust ver terug en liet Utrecht het spel maken.

In de slotfase was het Utrecht dat het meest recht had op de zege. Zo ging een schot van Klaiber via de handen van Pasveer naast, kopte Willem Janssen net over en zag Simon Gustafson een knal net langs de verkeerde kant van de paal gaan.