Sari van Veenendaal is tijdens het komende WK voetbal voor vrouwen in Frankrijk de eerste keeper van Oranje. Zij krijgt van bondscoach Sarina Wiegman de voorkeur boven Loes Geurts en Lize Kop.

De 29-jarige Van Veenendaal raakte afgelopen jaar haar vaste plek onder de lat bij Oranje kwijt. Wiegman gaf in een groot aantal duels de voorkeur aan de ervaren Geurts.

Voor het toernooi in Frankrijk heeft Wiegman nu toch besloten de keeper van Arsenal rugnummer één te geven. "We hebben drie goede keepers, die allemaal heel verschillend zijn", legt Wiegman uit. "We hebben gekeken naar ritme en hoe de speelsters er nu voor staan. Daarom zijn we nu op Sari uitgekomen."

Wiegman leverde vrijdag ook haar definitieve WK-selectie in. De groep van 23 is dezelfde als die zij enkele weken geleden al bekendmaakte. De twijfelgevallen Stefanie van der Gragt en Victoria Pelova zitten gewoon bij de groep.

Beide speelsters kampten met blessures, maar zijn daarvan hersteld. "Stefanie speelde afgelopen week nog mee in de Champions League-finale, terwijl Victoria al enige tijd aan trainingen meedoet."

Wiegman bereidde zich deze week met een groot deel van Oranje voor op het WK. (Foto: Pro Shots)

Wiegman hoopt op toeschouwersrecord

Oranje speelt zaterdag 1 juni een oefenduel met Australië. Die wedstrijd geldt als laatste voorbereiding voor het WK in Frankrijk. "We gaan dan met de basis starten", onthulde Wiegman, die hoopt op een toeschouwersrecord in het Philips Stadion.

Qua sfeer zit het goed met Oranje, merkte de bondscoach de afgelopen weken tijdens de trainingsstage. "De speelsters hebben heel veel zin in het WK. Er wordt hard gewerkt en goed getraind."

Oranje opent het WK op 11 juni tegen Nieuw-Zeeland, waarna vier dagen later tegen Kameroen wordt gespeeld. Op 20 juni wordt de groepsfase afgesloten tegen Canada.