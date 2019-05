Niko Kovac is ook volgend seizoen gewoon trainer van Bayern München. De positie van de trainer stond vanwege een ietwat tegenvallend seizoen onder druk, maar voorzitter Karl-Heinz Rummenigge heeft hem gerustgesteld.

De Kroaat, die in de zomer overkwam van Eintracht Frankfurt, beleefde op papier een aardig debuutseizoen bij 'Der Rekordmeister', waarin onder meer de landstitel werd behaald. Bovendien strijdt Bayern zaterdag tegen RB Leipzig om de DFB-Pokal.

Toch was er veel kritiek, omdat de speelstijl onder de 47-jarige Kovac minder aansprekend was dan doorgaans het geval is. Bovendien stond Bayern in de Bundesliga lang achter op Borussia Dortmund en werd de Champions League geen succes.

"Het is nooit de vraag geweest of hij ook volgend jaar onze coach is", zei Rummenigge vrijdag echter tegen Bild. "Ik heb geen probleem met Niko."

Kovac pakte in zijn debuutseizoen bij Bayern gewoon de titel. (Foto: Pro Shots)

'Hij is nog jong en onervaren'

Volgens de 63-jarige bestuurder heeft Kovac aan de eisen voldaan door de titel te pakken. Succes in de beker is geen vereiste voor een langer verblijf.

"Het zou gek zijn om een beslissing te nemen op basis van één wedstrijd", meende Rummenigge. "Je mag het absoluut een succes noemen dat hij in zijn debuutseizoen de titel heeft gepakt met Bayern. Hij is jong en nog relatief onervaren."

Volgens Rummenigge is iedereen in de bestuurskamer ervan overtuigd dat Kovac de juiste man is, ook clubpresident Uli Hoeness. "We zijn het soms met elkaar oneens, maar niet over de coach."

De laatste weken werd door Duitse media volop gespeculeerd over het ontslag van Kovac. Onder anderen Ajax-trainer Erik ten Hag en Mark van Bommel van PSV werden aan de baan gelinkt.