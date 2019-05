Aziz Behich vertrekt na één seizoen alweer bij PSV. De 28-jarige verdediger keert terug naar Turkije en gaat spelen voor Istanbul Basaksehir.

Behich tekent een contract voor drie seizoenen bij de club die afgelopen seizoen als tweede eindigde in de Turkse competitie. PSV doet op zijn site geen mededelingen over de transfersom, maar volgens De Telegraaf kunnen de Brabanders maximaal 1,5 miljoen euro ontvangen.

De Australiër stapte afgelopen zomer voor circa 1,5 miljoen euro over van het Turkse Bursaspor naar PSV. Hij tekende een verbintenis voor vier jaar, maar moest Angeliño voor zich dulden in de pikorde en kwam amper aan spelen toe in Eindhoven.

Behich mocht in totaal vier keer invallen in de Eredivisie. Hij stond twee keer in de basis in het TOTO KNVB Bekertoernooi.

De 33-voudig international is de tweede verdediger die vertrekt bij PSV. Eerder maakte Daniel Schwaab bekend dat hij terugkeert naar Duitsland om dichter bij zijn familie te zijn.

Met Eljero Elia staat er één Nederlander onder contract bij Istanbul Basaksehir.

VVV legt nieuwe verdediger vast

VVV-Venlo legde vrijdag juist een nieuwe verdediger vast. Steffen Schäfer komt transfervrij over van 1. FC Magdeburg, dat afgelopen seizoen degradeerde uit de Tweede Bundesliga.

De 25-jarige Duitser tekent een contract voor twee jaar bij VVV, met een optie voor een nog een seizoen.

"Schäfer is een sterke centrale verdediger die sterk is aan de bal. Hij kan voor ons een prima speler zijn. Hij krijgt de kans zich te bewijzen en is een uitstekende aanvulling voor onze selectie", zegt manager voetbal Stan Valckx op de site van VVV.

De Limburgse club legde eerder deze week al spits Elia Soriano en middenvelder Richard Neudecker vast. Ook zij hebben de Duitse nationaliteit.