Ludovit Reis is een dag na zijn droomtransfer van FC Groningen naar FC Barcelona voor het eerst geselecteerd voor Jong Oranje. De middenvelder is een van de zes debutanten in de 21-koppige groep van coach Erwin van de Looi.

Ook Noa Lang (Ajax), Owen Wijndal (AZ), Kjell Scherpen (FC Emmen), Mike van de Meulenhof (PSV) en Mitchell van Bergen (sc Heerenveen) zijn er voor het eerst bij.

De bijna negentienjarige Reis rondde zijn verrassende overstap naar Barcelona, waar hij zeer waarschijnlijk in het tweede elftal begint, donderdag af. Hij tekende een contract voor minimaal drie jaar, waarin een afkoopsom van 100 miljoen euro is opgenomen.

FC Groningen is met vier spelers het best vertegenwoordigd in de selectie van Van de Looi voor een oefenduel met Jong Mexico. Ajax, AZ en PSV leveren allemaal drie spelers. Spelers van clubs die nog in de finales van de play-offs uitkomen, zijn niet opgeroepen.

De wedstrijd tussen Jong Oranje en Mexico wordt volgende week vrijdag gespeeld op De Vijverberg in Doetinchem en begint om 21.00 uur. Het duel geldt voor Nederland als voorbereiding op de kwalificatiereeks voor het EK van 2021.

De eerste groepswedstrijd in die reeks is op 10 september tegen Jong Cyprus. Jong Portugal, Jong Noorwegen, Jong Wit-Rusland en Jong Gibraltar zijn de andere tegenstanders.

21-koppige selectie Jong Oranje

Keepers: Jan Hoekstra (FC Groningen), Mike van de Meulenhof (PSV), Kjell Scherpen (FC Emmen)

Verdedigers: Rick van Drongelen (Hamburger SV), Sherel Floranus (sc Heerenveen), Justin Hoogma (FC St. Pauli), Tyrell Malacia (Feyenoord), Perr Schuurs (Ajax), Owen Wijndal (AZ), Deyovaisio Zeefuik (FC Groningen)

Middenvelders: Ferdi Kadioglu (Fenerbahçe), Teun Koopmeiners (AZ), Ludovit Reis (FC Groningen), Dani de Wit (Ajax)

Aanvallers: Mitchell van Bergen (sc Heerenveen), Cody Gakpo (PSV), Justin Kluivert (AS Roma), Noa Lang (Ajax), Donyell Malen (PSV), Kaj Sierhuis (FC Groningen), Calvin Stengs (AZ)