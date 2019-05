Stefanie van der Gragt heeft na een teleurstellend seizoen vol blessures extra veel zin in het WK met de Oranjevrouwen. De verdediger van FC Barcelona hoopt zich op het eindtoernooi in Frankrijk eindelijk te kunnen laten zien.

"Het mocht even duren, maar gelukkig ben ik er weer", aldus de 26-jarige Van der Gragt, die ondanks haar geringe speeltijd dit seizoen gewoon voor het WK werd geselecteerd door bondscoach Sarina Wiegman.

"Ik heb lang gekwakkeld. Eerst met een peesblessure en daarna scheurde ik een spier in mijn bovenbeen. Wel fit, niet fit, wel, niet; zo ging het de hele tijd. Mentaal was dat zwaar."

De lange en kopsterke verdediger kampte in aanloop naar het voor Nederland succesvol verlopen EK van twee jaar geleden al met de naweeën van een knieblessure. Ze begon het toernooi in eigen land als reserve, maar speelde zich al snel in de basis.

"Dat pakte toen goed uit. Je ziet wel vaker spelers die na een seizoen vol blessures dan op een eindtoernooi kunnen pieken. Ja, zoals Marco van Basten op het EK van 1988. Ik hoop dat het voor mij ook zo uitpakt."

Stefanie van der Gragt duelleert namens FC Barcelona in de Champions League-finale met Ada Hegerberg van Olympique Lyon. (Foto: ANP)

'Hopelijk gaat Oranjegekte mee naar Frankrijk'

Van der Gragt bracht tijdens haar eerste seizoen bij Barcelona meer tijd met de fysiotherapeuten door dan op het veld met haar teamgenoten, onder wie Lieke Martens. De afgelopen weken maakte ze wat minuten, onder meer als invalster in de verloren Champions League-finale tegen Olympique Lyon (4-1).

"Uiteindelijk heb ik dit seizoen acht wedstrijden gespeeld", aldus de Noord-Hollandse. "Niet wat ik had gehoopt en verwacht, maar daarom is het voor mij wel extra fijn dat we nu nog een WK hebben."

Als regerend Europees kampioen is Oranje outsider voor de wereldtitel, vindt Van der Gragt. "Op het vorige WK, vier jaar geleden in Canada, was het voor ons al een hele prestatie dat we de groep doorkwamen. Op het EK in eigen land hebben we daarna laten zien dat we een heel goede ploeg hebben."

"Het publiek fungeerde toen echt als twaalfde man. Het WK is nu ook dicht bij huis. Hopelijk gaat die Oranje-gekte mee naar Frankrijk. Als wij ons niveau halen, denk ik dat we heel ver kunnen komen."

Oranje begint WK tegen Nieuw-Zeeland

Voor Oranje begint het WK op 11 juni in Le Havre met een duel met Nieuw-Zeeland. Vier dagen later is Kameroen de tegenstander in Valenciennes en de poulefase wordt op 20 juni afgesloten met de wedstrijd tegen Canada in Reims.

De nummers één en twee en de vier beste nummers drie van de zes poules bereiken de knock-outfase. In aanloop naar het WK oefent Nederland zaterdag in het Philips Stadion tegen Australië.