Bondscoach Sarina Wiegman denkt dat de Oranjevrouwen met hun manier van spelen het verschil kunnen maken op het WK van komende zomer in Frankrijk.

Als Europees kampioen worden de Nederlandse voetbalsters tot de outsiders gerekend voor het goud. Het groepje favorieten bestaat vooral uit landen die al geruime tijd de dienst uitmaken in het vrouwenvoetbal: de Verenigde Staten, Japan en Duitsland, terwijl ook van gastland Frankrijk veel wordt verwacht op het WK.

"De Amerikaanse vrouwen zetten de toon op dit moment", zegt Wiegman. "Ik denk dat wij behoorlijk wat speelsters hebben die van hetzelfde kaliber zijn of zelfs beter. Maar zij kunnen negentig minuten gas geven en rammen. We gaan op het WK meer van zulke 'vechtmachines' treffen."

"Als je daar onderuit wil voetballen, moet je zelf absoluut topfit zijn. Bij momenten zijn wij ook een vechtmachine, maar wij kunnen ons onderscheiden door positiespel op het allerhoogste niveau te spelen en zo onder die druk uit te voetballen. Dat vergt nog sneller handelen, nog betere afstemming en nog meer vaardigheden dan op het EK. Dat is voor ons de uitdaging."

'Vooral zaak om fris te worden'

Over de fysieke gesteldheid van haar selectie maakt Wiegman zich geen zorgen. "Deze meiden trainen dag in, dag uit. Het is nu in de voorbereiding vooral zaak om fris te worden en fit te blijven."

"We willen onze speelwijze nog beter afstemmen. Op het EK 2017 speelde bijna ieder land in een 4-4-2-systeem. Nu komen we ook tegen ploegen te staan die 5-3-2 of 4-3-3 spelen. Daar moet je iets anders tegenover zetten. Dat betekent dat wij ons spel ook moeten doorontwikkelen."

Wiegman ontvangt maandag de laatste twee speelsters uit haar WK-selectie, Lieke Martens en Shanice van de Sanden. Ze gaat dan met haar voltallige groep toewerken naar de oefeninterland op 1 juni in Eindhoven tegen Australië.

Drie dagen later vliegt Oranje naar Le Havre, waar op 11 juni de eerste WK-wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland wordt gespeeld. Nederland zit verder in een poule met Kameroen en Canada. De nummers één en twee en de vier beste nummers drie van de zes poules gaan door naar de achtste finales.