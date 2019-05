Marcello Lippi is vrijdag na vier maanden teruggekeerd als bondscoach van China. De 71-jarige Italiaan moet het Aziatische land naar het WK van 2022 leiden.

Lippi was tussen oktober 2016 en januari van dit jaar ook al bondscoach van de Chinezen. Hij stapte op nadat zijn ploeg met 0-3 verloor van Iran in de kwartfinales van de Azië Cup.

De ervaren coach werd opgevolgd door zijn landgenoot Fabio Cannavaro, maar de Wereldvoetballer van het Jaar van 2006 besloot een maand geleden om al na twee wedstrijden te stoppen.

Cannavaro vond zijn rol als bondscoach moeilijk te combineren met zijn werk als trainer van Guangzhou Evergrande en zijn gezin.

In het verleden was Lippi coach van onder meer Napoli, Juventus, Internazionale en het Italiaanse elftal. In 1996 won hij met Juventus de Champions League door in de finale Ajax te verslaan en met Italië werd hij in 2006 wereldkampioen.