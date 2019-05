Feyenoord heeft Sjaak Troost vrijdag aangesteld als tijdelijke opvolger van de vertrekkende technisch directeur Martin van Geel. De oud-speler van de club zat al in de raad van commissarissen.

De bekritiseerde Van Geel maakte acht weken geleden bekend dat hij zijn functie in Rotterdam na acht jaar neerlegt en Feyenoord is er vooralsnog niet in geslaagd om een geschikte opvolger te vinden.

Troost neemt op interim-basis de leiding tijdens de komende transferperiode en doet dat tot en met de winterstop van volgend seizoen. In de tussentijd zoekt Feyenoord verder naar een permanente vervanger van Van Geel.

"Eerlijk is eerlijk: we hebben de markt goed geïnventariseerd, maar de ideale technisch directeur is momenteel niet voorhanden", zegt algemeen directeur Jan de Jong op de site van Feyenoord.

"Nu er belangrijke maanden aankomen, zijn we daarom blij dat we tijdelijk een beroep kunnen doen op een ras-Feyenoorder, die deze functie goed kan en wil invullen. En eentje die, zoals het een Feyenoorder betaamt, opstaat nu de club hem nodig heeft."

Sjaak Troost (rechts) in zijn laatste jaar als Feyenoord-speler. Links trainer Hans Dorjee, in het midden ploeggenoot John Metgod. (Foto: ANP)

Troost was eerder commercieel directeur

De 59-jarige Troost, die sinds januari 2018 in de rvc zit en eerder al veertien jaar commercieel directeur was, kwam als speler zijn hele loopbaan voor Feyenoord uit.

Hij werd in 1984 landskampioen en veroverde vier keer de nationale beker met de Rotterdammers. Ook behoorde de oud-verdediger tot de Oranje-selectie op het gewonnen EK van 1988, al kwam hij op dat toernooi geen minuut in actie.

"Ik ken de club goed en weet dat er - bijvoorbeeld met mijn mededirecteuren en mensen als Stanley Brard, Dirk Kuijt, de nieuwe trainer Jaap Stam en nog talloze anderen - genoeg collega's met specifieke kennis en vaardigheden in huis zijn om samen tot goede besluiten voor Feyenoord te komen", aldus Troost.

Scheidend technisch directeur Martin van Geel (links) en algemeen directeur Jan de Jong. (Foto: Pro Shots)

Van Geel vertrekt vanwege kritiek

Onder het bewind van Van Geel pakte Feyenoord in 2017 de eerste landstitel sinds 1999. Sindsdien was de ploeg van coach Giovanni van Bronckhorst, die eveneens uit De Kuip vertrekt, minder succesvol.

Van Geel erkende in maart dat kritiek van de fans en media een grote rol speelden bij zijn keuze om te vertrekken. "De negativiteit richting mijn persoon was te groot om door te gaan", zei hij.

Feyenoord vond al wel snel een opvolger voor trainer Van Bronckhorst. Begin maart werd bekend dat PEC Zwolle-coach Stam voor twee jaar aan de slag gaat bij de vijftienvoudig landskampioen.

Afgelopen seizoen eindigde Feyenoord op ruime afstand van Ajax en PSV als derde in de Eredivisie, wat betekent dat de Rotterdammers na de zomerstop uitkomen in de derde voorronde van de Europa League.

Stadion De Kuip. (Foto: Pro Shots)