VfB Stuttgart moet serieus rekening houden met degradatie naar de Tweede Bundesliga. De ploeg speelde het thuisduel in de play-offs met 2-2 gelijk tegen Union Berlin.

De landskampioen van 2007 moet daardoor maandag op vreemde bodem winnen om ook komend seizoen actief te zijn op het hoogste niveau. In het seizoen 2016/2017 speelden 'Die Schwaben' voor het laatst in de tweede Bundesliga.

Stuttgart nam in de eigen Mercedes Benz Arena vlak voor rust de leiding via Christian Gentner, maar door een treffer van Suleiman Abdullahi stonden de gasten razendsnel op gelijke hoogte.

Door een doelpunt van Mario Gómez kwam de thuisploeg vlak na rust op 2-1, maar ook die voorsprong hield geen stand. Marvin Friedrich zorgde halverwege de tweede helft voor 2-2. Het had weinig gescheeld of Berlin was er nog met de zege vandoor gegaan. Doelman Ron-Robert Zieler van Stuttgart hield in blessuretijd nog een kopbal van de lijn.

Union Berlin kwam sinds de val van de Muur nog nooit uit in de Bundesliga. De club speelde in het seizoen 2001/2002 wel in de UEFA Cup, nadat een seizoen eerder de bekerfinale werd verloren van Schalke 04.

De return staat voor maandag om 20.30 uur op het programma. De winnaar van de play-off speelt volgend seizoen in de Bundesliga.