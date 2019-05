FC Utrecht-coach Dick Advocaat weet dat het vanaf vrijdag in de finale van de play-offs om Europees voetbal tegen Vitesse vooral belangrijk is om Martin Ødegaard af te stoppen.

De Noor is bij de Arnhemmers met afstand de gevaarlijkste speler. Na een moeizaam begin van het seizoen, is Ødegaard helemaal los. Hij was deze week met een doelpunt en twee assists eigenhandig verantwoordelijk voor de winst op FC Groningen (3-1), nadat de eerste partij met 2-1 werd verloren.

Advocaat is dan ook vol lof over de huurling van Real Madrid. "Die jongen heeft zo veel talent", zei hij donderdag bij RTV Utrecht. "Hij kon niet voor niets al op zijn achttiende naar Real en kost een dikke 25 miljoen euro. Dat is meer dan al onze spelers bij elkaar."

De scheidend coach benadrukt dan ook dat zijn ploeg het knap heeft gedaan door in de finale van de play-offs te staan. "We haalden in de competitie net zoveel punten als Vitesse, dat een veel hogere begroting heeft dan ons. Dat is gewoon knap."

Ook vorig jaar streden FC Utrecht en Vitesse om het laatste Europese ticket. Dat ging toen naar Vitesse, dat daarom al vroeg in actie moest komen in de voorrondes van de Europa League. Veel spelers hebben er daardoor een lang seizoen op zitten.

Ødegaard was tegen FC Groningen niet te stoppen. (Foto: Pro Shots)

'Gaat erom hoe sterk je in je hoofd bent'

"Het gaat erom hoe sterk je nog in het hoofd bent", zegt Vitesse-coach Leonid Slutsky daarover tegen Omroep Gelderland. "Het heeft ons veel energie gekost tegen Groningen. Maar natuurlijk zijn we in veel opzichten gelijk. De verschillen zijn klein."

De Rus kan bijvoorbeeld geen beroep doen op Roy Beerens, Jake Clarke-Salter en Oussama Darfalou, terwijl Bryan Linssen, Tim Matavz en Matus Bero niet helemaal okselfris zijn.

Ødegaard is daarentegen topfit, weet Slutsky. Hij verwacht dat Utrecht er alles aan zal doen om de Noor het spelen onmogelijk te maken. "Het is kort dag om daar weer iets op te verzinnen", aldus de coach. "We zullen proberen met iets te komen, maar dat is niet makkelijk."

Het eerste finaleduel in de play-offs begint vrijdag om 20.45 uur in Stadion Galgenwaard. Jeroen Manschot is de arbiter van dienst. De return is vier dagen later in Arnhem. De winnaar stroomt komend seizoen in tijdens de tweede voorronde van de Europa League.