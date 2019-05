Jeffrey Chabot verruilt FC Groningen voor Sampdoria. De Duitse verdediger tekent bij de club uit de Serie A een contract voor vijf seizoenen. Anouar Hadouir heeft zijn loopbaan donderdag beëindigd.

Het is niet bekend hoeveel Sampdoria betaalt voor de 21-jarige Chabot, die afgelopen zomer Sparta Rotterdam verruilde voor FC Groningen. Naar verluidt gaat het om een bedrag van zo'n 3,5 miljoen euro.

Chabot is de tweede basisspeler die FC Groningen donderdag verliest. Eerder op de dag tekende Ludovit Reis een contract voor drie seizoenen bij FC Barcelona, waar hij in eerste instantie waarschijnlijk in het tweede elftal zal spelen.

Chabot, die nog drie jaar vastlag in Groningen, is de tweede aanwinst uit de Eredivisie voor Sampdoria. Eerder legde de formatie al de Noor Morten Thorsby van sc Heerenveen transfervrij vast.

Chabot kwam dit seizoen tot 29 wedstrijden voor de ploeg van trainer Danny Buijs. Daarin kwam de linkspoot één keer tot scoren. Hij streed met de ploeg om een ticket voor de Europa League, maar in de play-offs was Vitesse over twee duels te sterk.

Technisch directeur Mark-Jan Fledderus zegt op de clubwebsite er trots op te zijn dat Groningen wederom een speler aan een club uit een topcompetitie heeft weten te verkopen. "Aan de ene kant is het jammer dat Jeffrey maar een korte periode bij ons heeft gespeeld, maar aan de andere kant laat het ook zien dat hij in een omgeving heeft gezeten waar talent zich snel en goed kan doorontwikkelen. Met als resultaat deze mooie transfer."

Hadouir was de oudste veldspeler in de Eredivisie. (Foto: Pro Shots)

Hadouir stopt na degradatie Excelsior

Voor de 36-jarige Hadouir zit zijn loopbaan er na zestien profseizoenen op. De middenvelder van Excelsior heeft zijn loopbaan beëindigd, nadat hij woensdag met zijn club was gedegradeerd naar de Keuken Kampioen Divisie.

Hadouir was dit seizoen de oudste nog actieve veldspeler in de Eredivisie. Hij was goed voor elf duels in zijn laatste jaargang. Hadouir kwam woensdag niet in actie tegen RKC Waalwijk (1-1).

"Aan al het goede komt een einde", meldde de middenvelder via sociale media. "Ik ben verdrietig door de degradatie, maar trots voor deze mooie club te hebben gespeeld. Ik ga me nu als trainer ontwikkelen."

Hadouir maakte in het seizoen 2002/2003 zijn debuut namens Willem II. Hij speelde daarna nog voor Roda JC, Alemannia Aachen, NAC Breda, Moghreb Tétouan en dus Excelsior.

Heracles trekt Bakboord aan

Heracles Almelo heeft zich versterkt met Navajo Bakboord. De twintigjarige verdediger komt over van Jong Ajax. Hij tekent een contract voor twee jaar in Almelo, met een optie voor een derde jaar.

De geboren Amsterdammer stond nog tot medio 2020 onder contract bij Ajax. Details over een eventuele transfersom zijn niet bekendgemaakt.

Bakboord kwam afgelopen seizoen tot 22 duels voor Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie. Hij maakte begin december 2017 zijn profdebuut bij het tweede elftal van de Amsterdammers.

Volgens technisch manager Tim Gilissen heeft Heracles de speler, die de hele jeugdopleiding van Ajax doorliep, uitgebreid gevolgd. "Hij voldoet aan het profiel dat we zochten en past bij onze manier van spelen", zegt hij op de clubwebsite. "Navajo is een jonge jongen met de potentie om door te groeien."