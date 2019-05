Cristiano Ronaldo is donderdag opgenomen in de selectie van Portugal voor de finaleronde van de Nations League, die begin komende maand op het programma staat.

De recordinternational en topscorer aller tijden van de 'Seleção das Quinas' miste vorig jaar de vier groepsduels van het toernooi en liet ook twee oefeninterlands schieten. Hij maakte een roerige periode door omdat hij werd genoemd in een verkrachtingszaak.

In maart van dit jaar maakte de 34-jarige Ronaldo zijn rentree in het EK-kwalificatieduel met Oekraïne (0-0). Drie dagen later speelde hij ook mee in de wedstrijd tegen Servië, die in 1-1 eindigde.

Bondscoach Fernando Santos heeft ook João Félix geselecteerd. Het negentienjarige toptalent van Benfica zit er voor het eerst bij. Verder ontbreekt Sevilla-spits André Silva wegens een blessure en keren de ervaren verdedigers Pepe (FC Porto) en José Fonte (Lille) terug in de groep.

Portugal staat in de finaleronde van de Nations League op 5 juni tegenover Zwitserland in Porto. De winnaar neemt het op 9 juni in de eindstrijd op tegen Nederland of Engeland.

23-koppige selectie Portugal

Keepers: Beto (Göztepe), José Sá (Olympiakos), Rui Patrício (Wolverhampton Wanderers)

Verdedigers: João Cancelo (Juventus), Nélson Semedo (FC Barcelona), José Fonte (Lille), Pepe (FC Porto), Rúben Dias (Benfica), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund), Mário Rui (Napoli)

Middenvelders: Danilo Pereira (FC Porto), Rúben Neves (Wolverhampton Wanderers), William Carvalho (Real Betis), Bruno Fernandes (Sporting CP), João Moutinho (Wolverhampton Wanderers), Pizzi (Benfica)

Aanvallers: Bernardo Silva (Manchester City), João Félix (Benfica), Gonçalo Guedes (Valencia), Rafa Silva (Benfica), Cristiano Ronaldo (Juventus), Diogo Jota (Wolverhampton Wanderers), Dyego Sousa (SC Braga)