Mitchell van der Gaag heeft vrijdag een contract voor twee jaar getekend als trainer van Jong Ajax. De oud-coach van Excelsior en NAC Breda is de opvolger van Michael Reiziger bij de beloftenploeg van de Amsterdammers.

"Ik ben uiteraard erg blij met mijn aanstelling", zegt de 47-jarige Van der Gaag op de site van Ajax. "Werken met de grootste talenten van het land is een fantastische uitdaging. Ajax is een absolute topclub, de prestaties van afgelopen jaar hebben dat alleen maar versterkt."

De voormalige verdediger stapte half maart op bij NAC Breda, dat op dat moment hekkensluiter was in de Eredivisie en uiteindelijk ook degradeerde. Van der Gaag verkaste afgelopen zomer van Excelsior naar NAC. Daarvoor was hij trainer van de Portugese clubs Marítimo Funchal en Belenenses, Ermis Aradippou op Cyprus en FC Eindhoven.

"Met Mitchell hebben wij een trainer gevonden die goed sturing kan geven aan ons beloftenelftal", stelt directeur voetbalzaken Marc Overmars. "De laatste drie jaar heeft hij als trainer in de Eredivisie aan het roer gestaan. Daarnaast heeft hij als trainer ervaring in de Eerste Divisie en in een buitenlandse competitie."

Michael Reiziger. (Foto: Pro Shots)

Reiziger mogelijke nieuwe assistent Ten Hag

Reiziger was de afgelopen twee seizoenen trainer van Jong Ajax, waarmee hij in 2017/2018 kampioen van de Eerste Divisie werd en vorig seizoen elfde werd. Volgens verschillende media wordt de 72-voudig Oranje-international assistent van Erik ten Hag bij het eerste elftal.

Het doorschuiven van de oud-speler van onder meer Ajax, AC Milan, FC Barcelona en PSV zou de tweede wijziging in de technische staf van de landskampioen zijn. Eerder werd bekend dat assistent Alfred Schreuder naar Hoffenheim verkast en dat Christian Poulsen hem vervangt.