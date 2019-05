FC Groningen-speler Ludovit Reis maakt definitief een transfer naar FC Barcelona. De achttienjarige middenvelder heeft donderdag een contract voor drie jaar getekend bij de Spaanse topclub, met een optie op nog twee seizoenen.

Reis werd de afgelopen weken al in verband gebracht met een droomtransfer naar Barcelona, waar hij zeer waarschijnlijk in het tweede elftal terechtkomt.

De jonge Nederlander had nog een contract tot medio 2021 bij de 'Trots van het Noorden'. Die club ontvangt een transfersom van 3,25 miljoen euro, maar dat bedrag kan via bonussen oplopen tot naar verluidt zo'n 7,5 miljoen euro.

Sinds zijn debuut voor FC Groningen in september 2017 kwam Reis, in wiens Barcelona-contract een afkoopsom van 100 miljoen euro is opgenomen, tot vijftig officiële duels. Hij scoorde daarin twee keer en gaf twee assists.

"In 23 jaar tijd heb ik namens FC Groningen zaken mogen doen met grote clubs in binnen- en buitenland, maar deze transfer met een van de grootste clubs ter wereld is een prachtig slotakkoord", zegt scheidend algemeen directeur Hans Nijland op de site van FC Groningen.

FC Groningen geeft vrijdag een persconferentie in het eigen Hitachi Capital Mobility Stadion, waarbij Reis en directeur Nijland verder ingaan op de bijzondere transfer.

Ludovit Reis in actie in het shirt van FC Groningen. (Foto: Pro Shots)

Barcelona trok ook Frenkie de Jong aan

Reis is de tweede Eredivisie-speler die komende zomer de overstap naar Barcelona maakt. De club van vijfvoudig Gouden Bal-winnaar Lionel Messi legde eerder al Ajax-middenvelder Frenkie de Jong voor een maximaal bedrag van 86 miljoen euro vast.

Het is de bedoeling dat Reis in de voorbereiding start bij de hoofdmacht. Mogelijk wordt hij daarna doorgeschoven naar het tweede elftal om te wennen aan het niveau.

Met het aantrekken van Reis komt het aantal Nederlanders bij Barcelona op drie, want ook keeper Jasper Cillessen staat er onder contract. De oud-Ajacied wil echter vertrekken uit Camp Nou.

De Spaanse topclub zou ook serieus geïnteresseerd zijn in Ajax-aanvoerder Matthijs de Ligt, die de Europese topclubs na een sterk seizoen naar verluidt voor het uitkiezen heeft.

Het FC Barcelona van coach Ernesto Valverde werd dit seizoen voor de 26e keer landskampioen. De Catalanen staan zaterdag in de finale van het Spaanse bekertoernooi tegenover Valencia.