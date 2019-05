Kenneth Paal maakt na een verhuurperiode definitief de overstap van PSV naar PEC Zwolle. De verdediger tekende donderdag een contract voor drie jaar.

"Het afgelopen seizoen heb ik veel geleerd bij PEC Zwolle", zegt de jeugdinternational. "Deze club heeft mij de kans gegeven om meer ervaring op te doen in de Eredivisie."

"Vanaf dag één ben ik goed opgevangen door de club, mijn teamgenoten maar ook zeker door de supporters. Ik ben dan ook blij dat mijn periode in Zwolle nu niet stopt, maar met drie seizoenen wordt verlengd."

De 21-jarige linksback werd geboren in Arnhem en kwam via NEC in 2010 bij PSV terecht. Paal speelde 88 wedstrijden voor Jong PSV in de Eerste Divisie en kwam tot vijf duels in de hoofdmacht.

Omdat een doorbraak uitbleef, werd Paal afgelopen seizoen aan PEC Zwolle verhuurd, dat een optie tot koop bedong. Van die optie maakt de club uit Overijssel nu gebruik. Beide clubs melden niet hoeveel geld er met de transfer gemoeid is, maar naar verluidt ontvangt PSV 350.000 euro.

'Paal heeft potentie om nog beter te worden'

Paal is de eerste versterking van PEC voor het nieuwe seizoen. De club nam deze week afscheid van middenvelder Younes Namli (naar FK Krasnodar) en doelman Mickey van der Hart (Lech Poznan).

"Ik ben blij dat het gelukt is om Kenneth nu definitief over te nemen van PSV", zegt technisch directeur Gerard Nijkamp van PEC. "Kenneth is een jongen die de positie op linksback prima invult en de potentie heeft om nog beter te worden."

Paal speelde afgelopen seizoen 32 duels bij PEC. "Hij moest vlieguren maken en dat is gelukt", zei Nijkamp. "Vrijwel het hele seizoen stond hij zijn mannetje in de achterhoede."

PEC eindigde afgelopen seizoen als dertiende in de Eredivisie.