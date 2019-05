Het maakt RKC Waalwijk-trainer Fred Grim trots dat zijn ploeg er woensdag in slaagde om de finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie te halen. De oud-doelman van Ajax zag wel dat zijn spelers moeite hadden om met de spanning om te gaan.

"Het is geweldig voor deze groep, voor de club, de supporters en noem maar op. Ik denk ook dat het verdiend is, al hebben we niet onze kwaliteit getoond", zei Grim bij FOX Sports na het 1-1-gelijkspel bij Excelsior, dat uit de Eredivisie degradeert.

"We hadden best wat last van examenvrees en dat had ik niet verwacht. De groep was gefocust, maar niet gespannen. Naarmate de wedstrijd vorderde, zag je bij een aantal spelers wat spanning. Dat is ook wel logisch, want het zijn allemaal jonge jongens. Dit is geweldig voor hun leerproces."

In het Van Donge & De Roo Stadion van Excelsior kwam RKC voor rust op 0-1 dankzij Stijn Spierings. Het werd uiteindelijk 1-1 (goal Elías Már Ómarsson), maar dat was voor de Waalwijkers voldoende na de 2-1-zege in het thuisduel.

RKC mocht zich in het seizoen 2013/2014 voor het laatst Eredivisionist noemen. Excelsior daalt na vijf jaar weer af naar het tweede niveau van Nederland.

RKC Waalwijk-trainer Fred Grim. (Foto: Pro Shots)

'We hebben stappen gemaakt'

De 53-jarige Grim is vol lof over de sterke tweede seizoenshelft van RKC in de Keuken Kampioen Divisie, waarin uiteindelijk deelname aan de play-offs werd afgedwongen. In de eerste ronde van die play-offs werd NEC al verslagen.

"We zijn heel ver weg begonnen en hebben stappen gemaakt. Na de winterstop zijn we steeds beter gaan voetballen, hebben we goede goals gemaakt en hebben we uiteindelijk de play-offs afgedwongen. Het is een mooie uitdaging", aldus Grim.

"Dit brengt wel wat teweeg. We gaan nu echt voor het allerhoogste en natuurlijk is dat mogelijk, zeker als we ons niveau halen. We hebben een frisse groep en hebben keihard gewerkt. Kom maar op met die finales."

RKC staat in de finale van de play-offs tegenover competitiegenoot Go Ahead Eagles. De eerste wedstrijd is zaterdag in Waalwijk en de return volgt drie dagen later in Deventer. De andere finale gaat tussen De Graafschap en Sparta Rotterdam.