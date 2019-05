De Graafschap-trainer Henk de Jong heeft er geen moeite mee dat hij woensdag zijn toekomstige werkgever SC Cambuur uitschakelde in de play-offs. Volgens de Fries is de club uit Leeuwarden namelijk nog niet klaar voor promotie naar de Eredivisie.

"Dat is hartstikke goed. Als Cambuur gewonnen had, had ik ze gefeliciteerd, maar het is voor de club niet goed om nu te promoveren", zei De Jong na de 2-0-zege van De Graafschap in Doetinchem bij FOX Sports.

"Dan is de tijd tot het nieuwe stadion - twee tot 2,5 jaar - te lang. De kans is groot dat je er tegen die tijd weer uit ligt, en dan heeft het wéér tijd nodig. Over 2,5 jaar kun je bouwen aan een nieuw team. Promoveren is niet zo lastig, maar erin blijven is veel lastiger."

In maart werd bekend dat de 54-jarige De Jong De Graafschap na 2,5 jaar verlaat en dat hij terugkeert bij Cambuur, de club waarvoor hij tussen 2010 en 2016 al werkte. Hij promoveerde in 2013 naar de Eredivisie met de Friezen.

Treurnis bij de spelers van SC Cambuur in de uitwedstrijd tegen De Graafschap. (Foto: Pro Shots)

'Nederlands, Europees en wereldkampioen bij lijfsbehoud'

De Jong zag dat De Graafschap het woensdag moeilijk had met Cambuur en benadrukte nog maar eens dat de verschillen tussen de onderste ploegen in de Eredivisie en de bovenste helft van de Keuken Kampioen Divisie zeer klein zijn.

"Dat heb ik al eerder gezegd en toen werd ik afgeschoten door heel Nederland, maar het is de realiteit. Het had vanavond ook andersom kunnen zijn, en ik ben blij dat we gewonnen hebben. Het publiek heeft ons erdoorheen gesleept. Het kon alle kanten op", aldus de coach.

"Als we erin blijven met De Graafschap, dan mag ik het publiek, mijn spelers en de sponsors bedanken. Dan zijn we in één jaar Nederlands, Europees en wereldkampioen geworden. Het wordt nog een hele klus."

In de strijd om handhaving in de Eredivisie staat De Graafschap in de finale van de play-offs tegenover Sparta Rotterdam. De andere eindstrijd gaat tussen Go Ahead Eagles en RKC Waalwijk. De wedstrijden staan zaterdag en dinsdag op het programma.