Excelsior-trainer Ricardo Moniz is niet bepaald te spreken over zijn ploeg na de degradatie uit de Eredivisie. De Rotterdammers moesten in de tweede ronde van de play-offs om promotie/degradatie hun meerdere erkennen in RKC Waalwijk.

"Dit is een ramp", baalde Moniz bij FOX Sports. "Dit doet heel veel met mij, maar dat laat ik nooit merken. Zo zit ik in elkaar, maar dit is wel vreselijk."

Excelsior speelde woensdag met 1-1 gelijk tegen RKC in de return voor eigen publiek, nadat de nummer zeventien van de Eredivisie zondag met 2-1 verloor in Waalwijk. Hierdoor degradeerden de Kralingers na een periode van vijf seizoenen in de Eredivisie naar de Keuken Kampioen Divisie.

"Ze spelen al vijf jaar in de Eredivisie en horen gewoon in de Eredivisie", aldus Moniz. "Dat voel je ook als je in de kleedkamer zit. Hier zijn geen woorden voor."

Teleurstelling bij Excelsior na de degradatie. (Foto: Pro Shots)

'Ik moet zeggen dat ik gefaald heb'

In de return in het Van Donge & De Roo Stadion kwam RKC in de slotfase van de eerste helft op voorsprong door een doelpunt van Stijn Spierings. Elías Már Ómarsson tekende vlak na rust voor de gelijkmaker van Excelsior en daar bleef het bij.

"Ook in slechte tijden moet ik de spelers blijven steunen, alhoewel we ons wel schandalig hebben gepresenteerd over twee wedstrijden", stelde Moniz. "RKC heeft één of twee kansen gehad in de hele wedstrijd. Dat is al het hele seizoen het probleem."

De laatste twintig minuten speelde Excelsior met een man meer door een tweede gele kaart voor RKC-middenvelder Spierings. De thuisploeg verzuimde te profiteren van de overtalsituatie.

"Als we zo lang het voordeel hebben met één man meer, is dit een absolute ramp. Ik ben eindverantwoordelijk hiervoor en dan moet ik gewoon zeggen dat ik gefaald heb."

Jerdy Schouten in tranen na de degradatie. (Foto: Pro Shots)

'We kunnen dit alleen onszelf verwijten'

Aanvoerder Luigi Bruins is "doodziek" van de de degradatie. "We kunnen dit alleen onszelf verwijten", treurde hij bij FOX Sports. "Voor elke club is degradatie heel zwaar, maar wij zijn de club met de kleinste begroting, dus misschien dat het hier wel extra hard aankomt. Dit is heel erg zuur."

Door de degradatie is Bruins transfervrij. Hij verlengde in maart zijn contract bij Excelsior met twee jaar, maar alleen als de Kralingers niet zouden degraderen.

"Dat was natuurlijk helemaal de intentie niet. Ik wilde blijven en misschien wel mijn loopbaan bij Excelsior afsluiten. Maar ik ga eerst maar eens deze klap verwerken", besloot de middenvelder.