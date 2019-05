Go Ahead Eagles, Sparta en De Graafschap hebben zich woensdag geplaatst voor de finale van de play-offs om promotie/degradatie. Go Ahead rekende af met FC Den Bosch (0-1), Sparta was te sterk voor TOP Oss (3-0) en De Graafschap schakelde SC Cambuur uit (2-0).

In de finale van de play-offs strijdt Go Ahead tegen RKC Waalwijk om een plek in de Eredivisie. De Brabanders rekenden in de tweede ronde af met Excelsior (2-1-winst zondag en 1-1 woensdag), dat na vijf seizoenen op het hoogste niveau degradeert naar de Keuken Kampioen Divisie.

De heenwedstrijd tussen Go Ahead en RKC wordt komende zaterdag in Waalwijk gespeeld en de return staat volgende week dinsdag op het programma in De Adelaarshorst.

Go Ahead eindigde als vijfde in de Keuken Kampioen Divisie en stroomde daarom in de tweede ronde van de play-offs in. De Deventenaren kwamen in het seizoen 2016/2017 voor het laatst uit in de Eredivisie en degradeerden toen als hekkensluiter rechtstreeks.

De andere finale gaat tussen Sparta en De Graafschap en ook die duels worden op zaterdag en dinsdag gespeeld. De heenwedstrijd is op Het Kasteel en de return in Doetinchem.

Sparta hoopt na een seizoen Keuken Kampioen Divisie terug te keren op het hoogste niveau, nadat de ploeg als tweede eindigde in de reguliere competitie. De Graafschap, dat zeventiende werd in de Eredivisie, gaat voor lijfsbehoud.

Dolle vreugde bij Go Ahead na de late goal van Veldmate (Foto: ProShots)

Veldmate scoort vlak voor tijd voor Go Ahead

Go Ahead speelde zondag met 2-2 gelijk in de heenwedstrijd tegen Den Bosch en een late treffer van Jeroen Veldmate zorgde ervoor dat de Deventenaren woensdag juichend van het veld liepen.

De openingsfase in Stadion De Vliert leverde nog weinig spektakel op. Na iets meer dan een half uur zorgde Richard van der Venne namens Go Ahead Eagles voor het eerste gevaar met een schot op de paal.

Paco van Moorsel kreeg vroeg in de tweede helft ook een kans op de openingstreffer van de bezoekers, maar hij miste de bal. Bij Den Bosch was Sven Blummel twintig minuten voor tijd dicht bij de 1-0, maar hij schoot naast.

Door het uitblijven van goals leek Den Bosch op weg naar de finale van de play-offs, maar in de negentigste minuut kwam Go Ahead toch nog tot scoren. Veldmate kopte raak uit een corner en zorgde zo voor de beslissing.

Charlison Benschop maakte beide goals voor De Graafschap. (Foto: Pro Shots)

De Graafschap stelt voor rust orde op zaken

Bij de strijd tussen Cambuur en De Graafschap eindigde de heenwedstrijd zondag in 1-1 en dus wachtte dinsdag een interessante return.

Pikant detail is dat De Graafschap-trainer Henk de Jong volgend jaar trainer wordt van Cambuur, maar hij zag tot zijn tevredenheid dat zijn huidige club met 2-0 won. Voor rust stond de eindstand al op het scorebord op De Vijverberg door twee goals van Charlison Benschop.

Na 24 minuten kopte de 29-jarige aanvaller, die in de winterstop overkwam van het Duitse FC Ingolstadt 04, raak op aangeven van Youssef El Jebli (1-0). Vijf minuten voor rust verdubbelde De Graafschap de voorsprong. Ditmaal benutte Benschop een strafschop na hands van Cambuur-captain Robbert Schilder.

Cambuur had op dat moment al de paal geraakt via Nigel Robertha en kort na rust waren de bezoekers weer dicht bij een goal. Kevin van Kippersluis verprutste een enorme kans.

In het restant van de tweede helft kreeg Cambuur meer mogelijkheden, maar de aansluitingstreffer bleef uit. De Graafschap hield daardoor redelijk overtuigend stand en mag zich opmaken voor de finale tegen Sparta.

Sparta won overtuigend van TOP Oss. (Foto: Pro Shots)

Sparta veel te sterk voor TOP Oss

Bij Sparta tegen TOP Oss (3-0) werd het dinsdag geen moment spannend, nadat de de Rotterdammers zondag al met 0-2 wonnen bij de club die nog nooit actief was in de Eredivisie.

Na een kwartier kopte verdediger Bart Vriends al de 1-0 op het scorebord op Het Kasteel en daarmee was het tweeluik al zo goed als beslist. Delano Ladan en Bryan Smeets kregen in de eerste helft nog wel kansen voor Oss, maar de gelijkmaker bleef uit.

In de tweede helft gaf invaller Ragnar Ache de zege van Sparta meer glans. Vier minuten voor tijd tikte hij de 2-0 binnen en een minuut later scoorde hij op prachtige wijze nog een keer.

De Duitser schoot van afstand via de onderkant lat snoeihard raak en tekende zo voor de overtuigende 3-0-eindstand, die Sparta vertrouwen zal geven richting de finale tegen De Graafschap.