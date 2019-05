Go Ahead Eagles heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. De Deventenaren wonnen woensdag de return tegen FC Den Bosch met 0-1, nadat de heenwedstrijd in Overijssel zondag in 2-2 eindigde.

De openingsfase in Stadion De Vliert leverde weinig spektakel op. Na iets meer dan een half uur zorgde Richard van der Venne namens Go Ahead Eagles voor het eerste gevaar met een schot op de paal.

Paco van Moorsel kreeg vroeg in de tweede helft ook een kans op de openingstreffer van de bezoekers, maar hij miste de bal. Bij Den Bosch was Sven Blummel twintig minuten voor tijd dicht bij de 1-0, maar hij schoot naast.

Door het uitblijven van goals leek Den Bosch op weg naar de finale van de play-offs, maar in de negentigste minuut kwam Go Ahead toch nog tot scoren. Jeroen Veldmate kopte raak uit een corner.

Jeroen Veldmate kopt in de slotfase de beslissende treffer binnen. (Foto: Pro Shots)

Go Ahead strijdt met RKC om promotie

In de finale van de play-offs strijdt Go Ahead tegen RKC Waalwijk om een plek in de Eredivisie. De Brabanders rekenden in de tweede ronde af met Excelsior (2-1-winst zondag en 1-1 woensdag), dat na vijf seizoenen op het hoogste niveau degradeert naar de Keuken Kampioen Divisie.

De heenwedstrijd tussen Go Ahead en RKC wordt komende zaterdag in Waalwijk gespeeld en de return staat volgende week dinsdag op het programma in De Adelaarshorst.

Go Ahead eindigde als vijfde in de Keuken Kampioen Divisie en stroomde daarom in de tweede ronde van de play-offs in. De Deventenaren kwamen in het seizoen 2016/2017 voor het laatst uit in de Eredivisie en degradeerden toen als hekkensluiter rechtstreeks.

Later op woensdag staan de andere twee duels in de tweede ronde van de play-offs om promotie/degradatie op het programma. De Graafschap ontvangt SC Cambuur en Sparta Rotterdam speelt op Het Kasteel tegen TOP Oss.