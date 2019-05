Gertjan Verbeek zet zijn trainersloopbaan voort in Australië. De 56-jarige coach tekent voor twee seizoenen bij Adelaide United.

"We kunnen onze koffers gaan pakken. We gaan voor twee jaar naar Australië", onthulde Verbeek woensdag bij FOX Sports, waar hij momenteel werkzaam is als tv-analyticus.

Eerder bevestigde Verbeek dat hij benaderd was door Adelaide United en afgelopen zondag liet hij weten dat hij een akkoord naderde. "Ik heb een aanbieding. De kans is groot dat ik het ga doen", zei hij toen.

Voor Verbeek wordt Adelaide United zijn eerste klus als trainer sinds zijn ontslag bij FC Twente in maart vorig jaar. De Tukkers degradeerden uiteindelijk na 34 jaar uit de Eredivisie, maar keren volgend seizoen terug.

Verbeek begon zijn trainersloopbaan als assistent bij sc Heerenveen en was daarna coach van Heracles Almelo, sc Heerenveen, Feyenoord, AZ, 1. FC Nürnberg, VfL Bochum en Twente.

Adelaide United strandde in halve finales play-offs

Het seizoen van Verbeek en Adelaide in de A-League gaat pas in oktober van start, maar daarvoor komt de club al in actie in het Australische bekertoernooi. De eerste ronde wordt eind juli en begin augustus afgewerkt.

Adelaide United eindigde afgelopen seizoen als vierde in de reguliere competitie. In de play-offs om de landstitel moest de club in de halve finales buigen voor Perth Glory, dat in de eindstrijd verloor van Sydney FC.

In Adelaide komt Verbeek geen landgenoten tegen. Jordy Thomassen was afgelopen seizoen de enige Nederlander bij Adelaide United, maar hij keert na een huurperiode terug bij De Graafschap.