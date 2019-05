Fuat Usta is woensdag door MVV Maastricht aangesteld als trainer. De oud-speler van de Limburgse club is de opvolger van Ron Elsen, die hoogstwaarschijnlijk aan de slag gaat als technisch directeur in De Geusselt.

De 46-jarige Usta tekent bij MVV een contract voor één seizoen met een optie voor nog een jaar. Hij haalde vorig jaar zijn trainersdiploma en liep destijds als assistent stage in Maastricht.

Voor Usta wordt het zijn tweede klus als hoofdtrainer. Eerder had hij de nationale ploeg van Turkije onder 23 jaar onder zijn hoede. Ook was de oud-middenvelder assistent van Guus Hiddink bij het nationale elftal van Turkije, hoofd jeugdopleiding bij het Russische Anzhi Makhachkala en assistent-coach bij Fortuna Sittard.

Usta kwam als speler in het seizoen 2001/2002 en in 2003 uit voor MVV. Daarnaast speelde hij voor Fortuna Sittard, SC Cambuur, Sparta Rotterdam, het Turkse Besiktas, het Japanse Omiya Ardija en het Finse Jokerit.

Elsen in onderhandeling over technisch directeurschap

Elsen was ruim vijf jaar coach van MVV en leidde zijn ploeg afgelopen seizoen naar de twaalfde plek in de Keuken Kampioen Divisie. De Limburger is momenteel in onderhandeling met de club om als technisch directeur aan de slag te gaan.

De 53-jarige Elsen was de langstzittende trainer in het Nederlands betaald voetbal. Door zijn vertrek is Maurice Steijn nu de coach die het langst actief is bij een profclub in Nederland. Hij heeft VVV-Venlo sinds de zomer van 2014 onder zijn hoede.

In totaal is Elsen al dertig jaar in dienst van MVV, waar hij onder meer als technisch manager fungeerde.

